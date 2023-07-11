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高風險安全網公私協力 新北七旬夫妻檔助重病家庭

聯合報／ 記者張曼蘋王慧瑛／新北即時報導
新北市副市長朱惕之表揚三芝溫心天使徐莛凱、陳家卉夫妻檔。圖／新北市社會局提供
新北市副市長朱惕之表揚三芝溫心天使徐莛凱、陳家卉夫妻檔。圖／新北市社會局提供

新北市2年前實施高風險家庭整合型安全網，整合市府11個局處及民間團體，化被動為主動建立兒少安全網，協助具有風險因子的兒少家庭，也創全國之先，啟動全齡派案服務，擴展跨域合作，並持續結合民間資源，提供家庭支持性與整合服務，以降低風險家庭的危機，挽救許多瀕臨破碎家庭。

為感謝熱心公益的第一線服務人員，新北市副市長朱惕之昨天在跨局處會議中，代表市長侯友宜表揚40名有功人員，包含里長、志工、警消、老師、社工、護理師、訪視員和就服站輔導員等，受獎對象涵蓋公、私部門。

新店區頂城里長王明藤已服務17年，幫助許多老人、身障及原住民家庭，其中一對王姓夫妻高齡85歲，平常互相依靠，是典型的雙老家庭，王老太太因舊疾復發，需住院兩個月，龐大醫療費用壓得喘不過氣來，幸賴王里長親自跑醫院取得診斷證明，幫忙申請市民醫療補助，讓這個家庭得以紓困。

三芝區徐莛凱與陳家卉是夫妻檔，徐男79歲、陳婦73歲，兩人原經營自助餐，退休後攜手加入溫心天使行列，服務高風險家庭超過10年，案家已數不清。

曾有一名因腦中風住院生活陷困，家裡非常凌亂，夫妻倆動手協助整理，案家妻子疑有精神疾患，夫妻倆不僅耐心溝通，更幫忙案家女兒申請長照服務，輔以物資、送餐、定期關懷，使這個家庭獲得改善。

文山社福中心社工廖珮宇協助小偉（化名）一家，小偉與妹妹超過4歲仍在包尿布，整體發展嚴重落後，祖母又因老伴過世情緒低落，父親雖領有身障證明，但工作不穩還欠債，家屬無心力顧及孩子。廖珮宇除提供福利服務和實物銀行援助外，亦連結早療到宅服務資源，陪同孩子至醫院早療，亦媒合基金會資助學費。兄妹在接受治療後，認知、語言及人際互動皆有明顯進步。

朱惕之表示，新北志工有17萬多人，高風險家庭整合型安全網是侯友宜在副市長任內全力推動，打造安居樂業及永續發展，也一直是新北市施政努力目標，盼藉由市府團隊合作和私公協力，跨域整合，網助每一個需要幫助的家庭。

新北市副市長朱惕之表揚文山社福中心社工廖珮宇。圖／新北市社會局提供
新北市副市長朱惕之表揚文山社福中心社工廖珮宇。圖／新北市社會局提供
新北三芝溫心天使徐莛凱、陳家卉夫婦攜手服務中風臥床的高風險家庭。圖／新北市社會局提供
新北三芝溫心天使徐莛凱、陳家卉夫婦攜手服務中風臥床的高風險家庭。圖／新北市社會局提供
新北市副市長朱惕之表揚新店區頂城里長王明藤，肯定他熱心公益。圖／新北市社會局提供
新北市副市長朱惕之表揚新店區頂城里長王明藤，肯定他熱心公益。圖／新北市社會局提供

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