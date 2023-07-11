降鳥擊增停車空間 八里左岸遊憩區案修正後送環評大會

為促進台北港及八里區的遊憩產業發展，新北市政府規畫打造2棟觀光旅館及1棟商場，開發單位針對前次會議建議進行調成，包含降低建物高度、滯洪池調整、生態監測及其保育對策等，今天環委再要求評估商場相關規畫、增加滯洪池容量及強化鳥類撞擊影響及減輕對策，本案修正後通過，後續提送環評大會審查。

環保署今召開「八里左岸複合遊憩區開發案環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。八里區發生八仙事件後發展停滯，新北市政府考量淡水至八里左岸為北台灣重要觀光遊憩廊帶，在八里地區重大交通建設逐步到位，如淡北道路、淡江大橋及八里輕軌，結合在地十三行博物館、左岸公園綠色廊道、八里渡船頭，經台北港交通服務用地、台北港A4廣場至原八仙樂園基地，盼創造在地特有觀光廊帶。

開發單位幸福建設企業說明，針對前次會議結論及建議已做調整，包含監測計畫區周邊生態近3年調查資料，統計挖子尾自然保留區有21種76隻的鳥類、潮間帶有15種201隻次鳥類；基地內148株喬木將配合本案植栽計畫，全數移植到基地內綠地，栽種密度植栽間距將以4至5米為原則。

滯洪池部分將設置2座，總量體為8321.10立方公尺，承諾公園及休憩區設置的滯洪池以生態滯洪池來規畫、提升用水回收率，檢討後回收率從15.3％提高至22.2％；建築部分承諾取得銀級以上綠建築標章，太陽能光電設置容量從150峰瓩(（kWp）提高至167kWp，預估年發電量為15萬9900瓩。

建築量體部分，原先規畫興建2棟地上13層、地下2層觀光旅館，降至為11層，總客房數從240房減至196房；商場則為地上8層、地下2層，以縮小開發量體、建物退縮、設置綠籬緩衝帶、車行動線集中基地南側，來降低對濕地環境的衝擊。

為強化節能減碳措施，開發單位表示，營運期間，停車位5％以上預留車充電源、提供4處單車驛站共120台自行車停車位，並參照本案交通量分析，規畫足量的大客車停車位；屋頂設置太陽能光電，設置規模以抵減營運排放量3％以上為目標。

經閉門會議討論後，環委建議，再補充商場相關規畫內容，包含來客人數、樓地板面積、交通量及停車空間，藉此推估溫室氣體排放量；增加滯洪池容量、雨水回收系統及透水面積比率；針對建築玻璃使用配置部分，強化鳥類撞擊影響評估及減輕對策。