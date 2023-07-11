律師：天坑肇因未釐清前 可先請求國賠

台灣各地天坑事件頻傳，民眾若因此受損，該向誰求償？又該如何保障權益？律師林富貴表示，關鍵在釐清道路塌陷原因，再由主管單位負起賠償責任，在肇因暫未釐清前，民眾可先向道路主管機關請求國家賠償。

林富貴指出，造成天坑的原因很多，例如建築工地施工不慎、自來水管破裂、地下汙水管滲水、開挖埋設瓦斯管線或電纜線疏失等，究責關鍵在於釐清道路塌陷的原因，再由主管單位負起法律責任；若公家機關要負責，民眾可請求國家賠償，若是建商等私人單位釀禍，也要負起損害賠償責任。

林富貴說，若天坑原因尚未釐清，身體或財產受損的民眾可先向道路管理機關請求國家賠償，因政府機關有義務養護轄區道路，維持道路正常順暢通行，縱使非公家機關造成路面塌陷，政府仍可能被認定與釀成天坑的「肇事者」有共同侵權行為。

如果因天坑事件而被迫停水、停電，是否能請求賠償？林富貴認為，如果天坑未造成明顯的人員傷亡或財產損失，求償就有困難，因請求賠償得舉證並量化實際損失；若餐廳、商家因停水停電而無法營業，可以最近六個月平均營業額為基準，提告請求賠償。

「天坑也可能涉及刑事責任」。林富貴說，刑法第一三○條「公務員廢弛職務釀成災害者，處三年以上十年以下有期徒刑」，但構成要件要公務員怠惰廢弛職務，例如天坑出現前，已有住戶通報塌陷、漏水、滲水，公家機關卻遲不處理，最終釀成災害，實務上要構成此罪是有人傷亡。

一名法官指出，道路屬公有公共設施，負責管理維護的公家單位本應維持路面安全，若疏於管理、維護而造成人民有所損害，就應承擔賠償責任。他說，無論是請求國家賠償或損害賠償，請求權時效均為兩年，應完整保全包括事發當時照片、監視器畫面、醫療或維修單據，才能在訴訟中舉證。