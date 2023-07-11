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新聞分析／城市治理 不能只治「表皮」

聯合報／ 本報記者林麗玉

北市大稻埕周邊道路無預警出現大天坑，引爆全台各縣市地下管線破舊沉痾，也暴露城市治理「僅治表皮」的袖裡乾坤。蔡政府編列八年八千八百億前瞻預算，埋設在地底下的老舊管線也應該被正視，這種「做了也看不到」的政績，攸關人民生命財產，值得為政者深思。

一向被視為路平模範生的台北市，遭遇天坑事件有些漏氣，也暴露地方政府管線地下圖資掌握不完整、欠缺定期監測管線問題。里長透露，去年該路段就輕微塌陷，想不到今年四月剛鋪好路，柏油路面底下竟埋著管線老舊破洞問題。

台灣地小人稠，長期以來攸關人民安全的隱形治理卻被忽略，稍有狀況就易釀災；人雖不能勝天，但不能聽天命而束手無策，必須透過都市設計手段來解決。各縣市政府其實都知道地底管線問題，但為何總是遇到災害才亡羊補牢？除凸顯城市治理常淪於表面，也說明了地底下建設才是真功夫。

天坑意外頻傳，專家大聲疾呼中央、地方應建立地下管線完整圖資，並定期預防性監測，但不論藍綠哪個政黨執政，主政者總喜歡將心思放在「看得見」的重大建設，北市天坑事件後，中央與地方似乎更應注意到攸關人命安全的「隱形建設」，否則難保二○一八年高雄暴雨炸出五千天坑讓民進黨丟掉政權的事件不會重演。

天坑 北市 暴雨

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