暑假遠離手機 北市395場免費親子活動登場

暑假來臨，為鼓勵民眾重視親子關係、降低使用手機，北市府邀集各局處舉辦395場次免費親子活動，包含文化局「繪本說故事」、社會局「社區的灶咖」料理活動、觀傳局「SUPER 台北波麗士特展」等，有家長說，每年暑假都會帶小朋友參加營隊，相較私人營隊動輒數千、上萬元，市府的免費活動一樣讓孩子玩得很開心，盼類似活動多辦一點。

為推廣親子共遊、共學，北市教育局今年暑假也特別加開20梯次免費「STEAM及新科技教育營隊」，副市長林奕華、教育局長湯志民昨天出席活動記者會。教育局長湯志民表示，手機已成生活中不可或缺的工具，但如果濫用，人與人之間的隔閡問題會更大，教育不只是要應用在學校學習，更多是親子活動和家庭教育。

教育局表示，這次活動也邀請永春3A教學基地中心、日新科技中心等8間中心的專業老師，帶領20多對親子一同參與STEAM手作活動，透過製作有趣的科學作品，發揮寓教於樂精神。

家長陳小姐說，她每年暑假都帶小朋友到參加營隊，但私人營隊花費貴，整個暑假下來，對荷包是重傷害，而市府舉辦的免費活動，一樣讓小朋友玩得開心，也不會吵著用手機；家長蔡小姐也說，很幸運報名到教育局STEAM營隊，希望類似的活動能夠多辦一點，包含平常假日、寒假，讓家長規畫安排。