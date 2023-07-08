北市轉型續推參與式預算 學者建議「區級」議題提升成「市級」

在台北市近8年努力實踐之下，「參與式預算不再只是社會實驗，早已成為台北市民一種新的民主生活型態」，學者給予北市府掌聲，建議未來轉型，議題關注可從「區級」提升到「市級」，另肯定六都推動參與式預算，對於台灣的公民參與、民主自理而言，具正面價值且有相當助益。

有別於其他城市推行參與式預算，多交由委外團隊執行，台北大學公共行政暨政策學系教授兼系主任胡龍騰認為北市府難能可貴的是行政機關帶頭，前端民政局搭配研考會與所有局處一起來，加上官學聯盟發揮支持力量與智庫角色，使得此種模式在全世界是絕無僅有，就連國外學者來台取經，都深感訝異也佩服。

胡龍騰指出，公部門作為參與式預算的推動者，北市府歡迎市民提案，而且非常大方，「預算無上限」就是要幫人民圓夢，如此做法才能讓他們覺得政府是玩真的，期望是能被實踐，進而更願意持續提案，公民參與便能慢慢紮根。

4屆公參會參與式預算組召集委員洪德仁肯定北一女「循環杯」計畫，展現循環經濟的價值，而目前教育部推動大學社會責任實踐計畫（USR），他看到不少學生經參與式預算歷練，進入大學，畢業也參與NGO推動落實USR，可見紮根高中職生教育的影響深遠。

至於新住民、身障者與無家者等全市議題，洪德仁不禁感到可惜，「曾經嘗試卻沒真正成功」，即使跟NGO合作過，基本上都是一次性或暫時性，並沒有延續執行。

北市參與式預算推動，適逢新政府上任，胡龍騰建議未來轉型，著重層面可從「區級」提升至「市級」，即使北一女「循環杯」看起來適用於台北市，起初也仍是從區級出發；若能從不同利害關係人的角度去發想全市性的公共議題，好比整個台北市交通塞車困境等，可望吸引更多族群和市民投入熱情參與其中。

胡龍騰說，審議式民主的精神是與會者互相尊重，可惜以現今台灣總體政治環境來看，各方在網路上靠聲量大、叫囂來壓抑不同聲音，直言「這跟真正民主意涵背道而馳」，因此參與式預算的推動從長遠來看，能為台灣總體政治文化帶來正向發展與轉變。