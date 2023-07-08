北市「機退2.0」選址 挨批規畫不完全

北市府以「機退2.0」作為洗刷「行人地獄」首推政策，交通局選址原則是北市「八橫八縱」道路為主，但部分道路僅可讓一人通行，卻未列入機車退出人行道路段，藍綠議員認為，人行道空間不完善路段應立即改善，機退2.0規畫不完全。交通局指出，非屬「八橫八縱」的次要道路，倘有急迫需要，仍會透過原有機退措施，以個案納入檢討處理。

機退2.0政策包含重新調整路邊車格配置，塗銷人行道機車停放區、部分汽車格改為機車格或共用車格，也設機車彎，敦化南北路、仁愛路、大道路等路段已完成，今年將繼續改善中山南北路、民權東西路、羅斯福路等路段，目標2027年在34條主次要幹道實施。

民進黨議員鍾佩玲指出，以台北市八德路2段為例，停車格位長度不足，致100C.C以上重型機車停放後，僅可讓一人通行。試問，這樣的人行空間，沒有改善的迫切性嗎？

鍾佩玲指出，反觀優先實施「機退2.0」路段仁愛路一、二段，人行道扣除原有停車空間後，即使畫自行車道，仍有餘裕空間供行人行走，還有中山北路二段即便因作機車停車彎工程占部分人行空間，該路段仍可維持二至三個行人並肩而行。

國民黨議員詹為元也指出，據統計至今年5月，路邊機車格25萬多格，騎樓上的路邊停車格有3.2萬格，占13%，若將這些格移除，停車問題只會更嚴重，機退2.0政策規畫還不夠完全。

民眾反映，挖出機車彎，又同步塗銷汽車停車格，改畫成機車停車格，不只機車停車空間減少，汽車又該停哪？找不到停車位，違停自然變多。

交通局指出，機退2.0政策主要針對已初步整頓、且設有機慢車停放區路段，針對該路段條件，評估設機車彎，或設路邊機車格方式，改善人行道缺失；「八橫八縱」路段是北市主要幹道，路幅較寬敞，且大部分人行道已有設施帶，較具備設路邊停車格或可設機車停車彎條件。

交通局指出，「八橫八縱」兩側建築物也較多有附設停車空間，較具停車路外化條件，主要幹道沿線道路使用活動較明顯，來往行人多，希望透過優先示範路段成效，逐漸形成共識及融入社區後逐步推及次要道路。