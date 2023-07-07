板橋453特區要推彩虹地景 議員：不是塗上彩色就是性平

新北市想推LGBT（多元性別族群）友善環境，但藍綠議員認為，要帶動彩虹經濟，不是只將造景塗上彩色就硬說是性平，要有性平整體政策，也要落實到校園。新北市民廣場周邊店鋪，9月將由民間團體「不會教小孩行動聯盟」打造成性平基地，另外453藝文特區也將規畫彩繪或裝置，並設置解說牌，打造彩虹地景新地標。

板橋435藝文特區在議員要求下，最快年底將會在規畫彩虹彩繪跟裝置，新北文化局表示，目前已設置六色彩虹漂浮傘，假日許多國內外遊客因彩虹意象慕名而來，預計在前廣場或後廣場規畫彩繪或裝置，並設置解說牌，將採用跨性別等顏色與標誌。

議員黃淑君表示，目前新北市提出的彩虹地景，多數只是剛好是彩色，不是塗上彩色可以硬說是性平，希望新北能有真正彩虹地景，包括從市府規畫上有其故事性，讓民眾得以探討相關議題，也能帶動新北的彩虹商機；以西門町彩虹斑馬線為例，就成為性平團體的舉辦活動的地點之一，也可以帶動周邊商家的經濟發展，只是新北市目前仍缺乏跨局處討論。

新北市議員江怡臻表示，要求市府在相關規畫期間，能邀相關團體參與，讓施工能完整呈現、讓設計可更多元。江怡臻說，除了制式彩虹旗幟外，建議能運用燈光、牆面塗鴉等，甚至可以延伸到服務和商品上，拆解不同色塊，展現理念，運用空間逐漸形成認同。

新北市目前關於性平相關規畫包括，由活動設計翻轉職業及家務分工性別刻板印象方案，像社會局建置親子館環境檢核表，鼓勵男性共同參與育兒，翻轉家務分工性別刻板印象；多元性別友善服務內容，像民政局提供跨性別治喪服務內容，編製多元性別亡者治喪建議事項；教育部分則是，藉由職探育樂營，鼓勵不同性別的學生參與職探暨體驗教育中心育樂營活動，破除性別刻板印象，依個人優勢潛能，找尋個人興趣等等。