來搶鐵飯碗 新北徵62名清潔駕駛 年領最高15個月

新北市環保局今公布「112年儲備環保車輛駕駛」甄試簡章，本次甄試預計錄取62名候用人員，月薪33K加清潔獎金8千、駕安獎金600元、年終1.5個月、考績甲再1.5個月，廣義公務員身分工作比照勞基法，還能領國旅卡16K額度，另外加上夜點費、三節獎金等，初估年收入可達60萬元。

甄試預計錄取62名候用人員包括一般類組43名、原住民族組7名及保障類組(失業勞工)12名。錄取之候用人員，經進用且通過試用期者，月薪約3萬3千元，再加上清潔獎金8千元以及擔任駕駛者加發的駕駛安全獎金600元，每月收入將超過4萬元。

報名期間為7月21日至22日採網路報名，凡設籍新北市滿4個月以上同時具國小以上學歷並領有職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕駛執照2年以上且實際擔任上述駕駛職務1年以上者均可報考。

甄試包含筆試測驗及路考測驗，分別占總成績的30%及70%採二階段淘汰制，甄試候用期間為自榜示之日起至明年底，進用後派任各種環保車輛駕駛工作，例如駕駛垃圾密封壓縮車及轉運車、資源回收車、溝泥車、掃街車、灑水洗街車或其他環保車輛機具，並協助車輛載運物品上下貨。

甄試簡章：https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article/Info?ID=10407