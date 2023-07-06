淡水公所與日本大飯町簽友好備忘錄 推動城市外交

新北市淡水區與福井縣大飯町今(6)日上午於淡水區公所在市府、日台交流協會、立委代表、新北市政府長官及在地民意代表見證下共同簽署「友好交流都市備忘錄」，雙方承諾將維持長久友好關係，並致力推動雙方在助彼此文化、觀光、藝術、產業、教育、體育等各方面的交流合作。

淡水巫宗仁區長期盼在促進台日友誼的同時，未來能擴大雙方多面向的交流，大飯町中塚寬町長表示雙方最早於2009年時的一滴水紀念館結緣，另外也對淡水區文化、觀光很有興趣，盼藉交流加深各項合作。

淡水區長巫宗仁表示，淡水區一滴水紀念館，是日本已故文豪水上勉之父水上覺治在1915年於大飯町所建的古民家建築物，並於民國98年間自日本跨國移築成為目前淡水區和平公園之「一滴水紀念館」，藉此牽起淡水與大飯町及「若州一滴文庫」深厚的友誼與交流關係。

這次雙方簽署友好交流備忘錄，將更有助於雙方各項交流深化，促進彼此的發展，創造出侯友宜市長一直希望的彼此「共好」。以往雙方在觀光旅遊行銷與文化活動推廣成果均甚豐碩，此次簽署MOU將更深化彼此友好關係，促進彼此發展。

淡水區公所並安排貴賓們前往情人塔、一滴水紀念館、滬尾藝文步道、天元宮、緣道觀音廟及齊柏林空間等各景點參訪，並品嚐台灣特色美食，112年7月7日大飯町町長及主管拜訪新北市政府針對未來觀光文化及參與市府活動進行交流，並參訪市府8樓可實地景及瞭望台，盼能在觀光之餘留下美好印記，更加深入實質交流，相互分享學習內容與經驗，建立未來持續交流之基石。