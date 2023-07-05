蔣萬安訪新加坡 北市議員質疑程序倉促：避免被詬病首訪國家是中國？

台北市長蔣萬安上任後，今首次出訪至新加坡考察4天，但北市議員認為，北市府程序倉促，行程未交代清楚，令人懷疑只是為了避免大家詬病蔣市長第一個出訪的國家是中國，而趕快去新加坡作秀；但仍希望蔣市府這趟出訪，可帶回具體成果，對市政發展有益處。

民眾黨籍北市議員陳宥丞說，北市府在規劃新加坡出訪時，程序很倉促，實際內容、參訪行程、對接團體是誰都沒有交代清楚，雖然市政參訪對於台北市市政政發展有益處，但還是要公開透明，並且有所成效，別只是為訪而訪。

議員林珍羽也說，過去疫情3年多，北市府只能到國外使節的辦公室拜訪，實體出訪有其必要性，但蔣市府規劃倉促，不免讓人懷疑，是為了赴雙城論壇前而先去其他國家，避免任何質疑。她希望這次出訪新加坡能有對等關係，後續會檢視追蹤層級是否有符合城市對等交流的原則、實際談成什麼雙向合作。

民進黨籍北市議員何孟樺認為，蔣萬安這次出訪行程規劃倉促，直至出訪前一天都無法定案公布，不禁讓人質疑蔣市府的能力，更懷疑市府到底是要去新加坡實質交流？還是為了避免大家詬病市長第一個出訪的國家是中國，而趕快去新加坡作秀？

何孟樺說，目前台北與新加坡的經貿交流就是民間大於官方，不過新加坡擁有大量新創公司以及許多獨角獸企業，新創潛能在東南亞名列前茅，有非常多值得台北借鏡的地方。尤其蔣萬安在選前政見主軸之一就是要推出「創業家任意通護照」，也應趁著出訪積極洽談、媒合新加坡的創育基地以造福台北創業家，不要因為怕被罵而只去作秀，讓照顧創業家的承諾淪為空談。

國民黨籍北市議員王欣儀表示，蔣萬安出訪是好事，新加坡和台灣都是亞洲國家，城市治理相當先進與國際化，選擇新加坡當第一站是明智之舉，氣候環境也和台灣相似，可以參考的部分很多，希望可以戴回來具體成果。

王欣儀提到，新加坡的綠化做得非常好，可以瞭解對方如何維護管理、法令如何制訂，讓北市朝向生態永續、淨零碳排。新加坡在滅蚊也很優秀，在台灣的公園走一趟就會被蚊子叮，那裡的登革熱預防成果很好，也可以向對方學習，相信民眾對滅蚊政策會非常有感。