快訊

中醫師扮國父嫁女兒！「毛澤東」、「鄧小平」現身祝賀 賓客全笑翻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安訪新加坡 北市議員質疑程序倉促：避免被詬病首訪國家是中國？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）上任後首次出訪新加坡，他進入管制區前向媒體揮手致意。記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安（左）上任後首次出訪新加坡，他進入管制區前向媒體揮手致意。記者黃仲明／攝影

台北市長蔣萬安上任後，今首次出訪至新加坡考察4天，但北市議員認為，北市府程序倉促，行程未交代清楚，令人懷疑只是為了避免大家詬病蔣市長第一個出訪的國家是中國，而趕快去新加坡作秀；但仍希望蔣市府這趟出訪，可帶回具體成果，對市政發展有益處。

民眾黨籍北市議員陳宥丞說，北市府在規劃新加坡出訪時，程序很倉促，實際內容、參訪行程、對接團體是誰都沒有交代清楚，雖然市政參訪對於台北市市政政發展有益處，但還是要公開透明，並且有所成效，別只是為訪而訪。

議員林珍羽也說，過去疫情3年多，北市府只能到國外使節的辦公室拜訪，實體出訪有其必要性，但蔣市府規劃倉促，不免讓人懷疑，是為了赴雙城論壇前而先去其他國家，避免任何質疑。她希望這次出訪新加坡能有對等關係，後續會檢視追蹤層級是否有符合城市對等交流的原則、實際談成什麼雙向合作。

民進黨籍北市議員何孟樺認為，蔣萬安這次出訪行程規劃倉促，直至出訪前一天都無法定案公布，不禁讓人質疑蔣市府的能力，更懷疑市府到底是要去新加坡實質交流？還是為了避免大家詬病市長第一個出訪的國家是中國，而趕快去新加坡作秀？

何孟樺說，目前台北與新加坡的經貿交流就是民間大於官方，不過新加坡擁有大量新創公司以及許多獨角獸企業，新創潛能在東南亞名列前茅，有非常多值得台北借鏡的地方。尤其蔣萬安在選前政見主軸之一就是要推出「創業家任意通護照」，也應趁著出訪積極洽談、媒合新加坡的創育基地以造福台北創業家，不要因為怕被罵而只去作秀，讓照顧創業家的承諾淪為空談。

國民黨籍北市議員王欣儀表示，蔣萬安出訪是好事，新加坡和台灣都是亞洲國家，城市治理相當先進與國際化，選擇新加坡當第一站是明智之舉，氣候環境也和台灣相似，可以參考的部分很多，希望可以戴回來具體成果。

王欣儀提到，新加坡的綠化做得非常好，可以瞭解對方如何維護管理、法令如何制訂，讓北市朝向生態永續、淨零碳排。新加坡在滅蚊也很優秀，在台灣的公園走一趟就會被蚊子叮，那裡的登革熱預防成果很好，也可以向對方學習，相信民眾對滅蚊政策會非常有感。

新加坡 蔣萬安 王欣儀 考察

延伸閱讀

美國在台協會AIT規畫擴建 蔣萬安：將辦座談會說明

爆料前中國小姐張淑娟捲緋聞案 周玉蔻、蔡玉真加重誹謗被起訴

影／台北市長任內首次出訪 蔣萬安將考察新加坡部門

擔任市長第一次出訪 蔣萬安曝考察新加坡這些部門

相關新聞

蔣萬安訪新加坡 北市議員質疑程序倉促：避免被詬病首訪國家是中國？

台北市長蔣萬安上任後，今首次出訪至新加坡考察4天，但北市議員認為，北市府程序倉促，行程未交代清楚，令人懷疑只是為了避免大...

柯文哲赴三峽廣行宮參香 里長拜託加速徵收麥仔園

民眾黨主席柯文哲今下午前往新北市三峽區廣行宮參香，而此處麥仔園徵收計畫新北市府推行10多年仍一籌莫展，龍埔里長陳椿瑩今當...

為銀髮長輩延緩失能 金山衛生所教如何吃才均衡

金山區六股里每週都有銀髮共餐聚會，為了讓長輩時時注重健康飲食，金山區衛生所就特別來到六股里教長輩們如何透過均衡飲食促進健康並延緩失能，讓六股里的銀髮族，透過據點的活動聚會與學習，輕鬆的得到健康的知能。

食農教育聽故事吃美食 金山在地學生認識蹦火漁業

為了讓學生瞭解家鄉在地產業與在地食材，中角國小與金山區漁會辦理食農教育推廣計畫，邀請到金山在地學生來到中角國小進行有趣的活動，除了介紹了金山最特別的捕魚魚法『蹦火仔』，以及製作捕魚時漁船上會煮的鮮魚米粉給學生品嚐，讓學生透過聽故事與吃美食，更加的深入認識家鄉特色。

重大交通建設起步 淡水人口突破19萬人且穩定成長

新北市淡水區不僅是新市鎮發展快速，光是一個崁頂里人口就超過2萬5千人，成為新北市第三大里，近幾個月淡水總人口成長更是快速，淡水戶政事務所統計，到上個月為止淡水區人口不僅是突破19萬人更來到19萬1千4百94人，更以每個月5百到6百人移入穩定成長，也讓淡水區人口不斷的上升。

汐止姜子寮路強降雨水漫路面 地方會勘要改善排水

汐止姜子寮路進去是一大片山區，每到颱風大雨路面就容易積淹水，除了去年颱風，在上個月的強降雨，因為大量山水沖刷下來，排水不及造成水淹路面，積水20公分，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，要求進行排水改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦