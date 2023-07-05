北市動物之家服務收費 動保處：7日起調漲

因應物價上漲及服務成本提高，台北市動保處今天說，7日起將調漲「台北市動物之家服務收費標準」，飼主辦理不續養動物的一般照顧收容費，將由新台幣4800元提高為8500元。

「台北市動物之家服務收費標準」自民國106年8月2日發布迄今，已近7年未調整。動保處透過新聞稿表示，台北市政府修正「台北市動物之家服務收費標準」並於今天公布，調高飼主辦理「不擬繼續飼養動物」的服務費。

其中，一般照顧收容費由4800元提高為8500元；特殊照顧收容費則由1萬元提高為1萬4000元。

動保處指出，另依動物保護法規定特定寵物都需絕育，若寵物經拾獲後送交動保處收容，將協助完成絕育，飼主在領回寵物時，需繳交公犬（貓）絕育處理費950元，母犬（貓）則為1600元。

另外，寵物屍體焚化費部分，則取消減免等優惠收費。

為保障動物收容照護與提升動物醫療品質，動保處說，逐年專案增加駐點獸醫師與動物照護人員照護收容犬貓，近年因人工、飼料等物料成本大幅增加，且因應全國實施零撲殺政策而增加動物收容天數，統計北市動物之家107年至109年間的動物平均收容天數，已高達88.82天。

動保處表示，經重新計算飼主不擬繼續飼養家中寵物時，應負擔送交收容所後的寵物飼養照護所需費用，並同步檢討修正絕育處理費及寵物屍體焚化費的收費標準，以落實使用者付費原則。

除此之外，北市動物之家於109年至111年間，平均每年受理飼主辦理不擬繼續飼養的動物共計48隻，申請理由包含具有攻擊性，或飼主年長身體不適而無法繼續飼養等。

動保處說，希望透過這次法規修訂，務實反映北市動物之家飼養、照護動物的實際成本，並請飼養者能了解飼主責任的重要性，應善盡飼養責任且避免隨意放棄牠。