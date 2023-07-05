萬華龍山老服中心 AI復能區啟用

萬華龍山老人服務暨日間照顧中心增加服務面積，並增設AI復能運動區，透過智慧設備與技術，讓長者在進行運動遊戲時可以監測骨骼狀態。社會局昨天在揭幕儀式表示，這是北市公辦民營的第四間成立AI復能運動區，未來將持續推動該技術，包含年底到明年萬華、文山老服中心搬遷，也會協助引進相關設備。

由社會局委託財團法人台北市立心慈善基金會經營的萬華龍山老人服務暨日間照顧中心，1997年7月起服務，在地深耕將近26年，今年社會局委託該中心增加服務空間，總面積從367.36坪提升至427.61坪，並在2樓新增AI復能運動區，透過AI骨架智慧鑑測技術，搭配AI遊戲地墊，設計一系列適合銀髮族的運動遊戲，鍛鍊銀髮族肌肉、提高平衡力和協調性。

中心主任楊純孝表示，與廠商合作租借AI監測機器，把長者步行狀況錄製下來分析骨骼狀態，幫助銀髮族了解身體，調整運動計畫，找出潛問題與風險，免費提供設備給長者使用，長期監測週期通常3到9個月，透過監測內容給長輩判斷需要加強的地方。

社會局老人福利科長楊雅茹表示，北市目前已有北投、士林、信義老人服務中心引進類似設施，會持續針對公辦民營老服中心進行設備更新及規劃，今年底到明年，萬華、文山老人服務中心將搬遷，也會協助引進相關設備。

74歲林姓婦人體驗後說，過去使用公園運動設施，但夏天熱不想去，這種室內運動也比較不會熱，遊戲簡單好懂，既可以運動又可動腦，避免老年癡呆；擔任志工20年的「寶媽」表示，過去3年受到疫情影響，很多長者都不敢出門，身體退化，透過運動可以幫助長者。