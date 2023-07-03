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獨／民汐線將採汐東線LRT升級中運量 由新北市蓋到底

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市府6月20日召開第六次內科交通府級專案小組會議，副市長李四川在會議中提及，民汐線確定要沿用汐東線的輕軌列車（LRT）系統；照片為淡海輕軌列車。圖／聯合報系資料照
北市府6月20日召開第六次內科交通府級專案小組會議，副市長李四川在會議中提及，民汐線確定要沿用汐東線的輕軌列車（LRT）系統；照片為淡海輕軌列車。圖／聯合報系資料照

北市捷運局5月做民生汐止線專案報告，多位議員質疑雙北系統不同無法一站到底，當時捷運局允諾會與新北、中央溝通。據了解，6月20日市府召開第六次內科交通府級專案小組會議，副市長李四川在會議中提到，民汐線將沿用汐東線系統，還希望能請新北多蓋幾站到舊宗站；捷運局長鄭德發證實，北市端確定採輕軌系統，從汐止到大稻埕皆由新北市做綜規、興建。

上月20日會議中，李四川提到，希望可以和新北市協調，在蓋汐東線時可以多蓋幾站到舊宗戰站，別只到東湖站，也決定沿用汐東線的輕軌列車（LRT）系統。

對此，鄭德發接受本報採訪時，向記者證實，為了系統一致性、不讓民眾同路線還要轉車，已經確定會與新北市合作，未來會依照汐東線核定的系統，繼續往下蓋到大稻埕，蔣市長也同意，已正式委託新北市連同民汐線提報綜合規劃。

不過有文湖線前車之鑒，LRT恐也會發生運量不足、車速慢等問題。鄭德發表示，新北市載送西東現的綜規時，就已經做過試算，系統未來會升級到中運量等級的CPTC（通訊協定控制系統），依照規劃內容，即使是LRT也能做到中運量程度。

鄭德發說明，LRT設計速度已能達標，但仍屬人員駕駛，未來會升級成無人駕駛，控制系統提升到ATO自動駕駛、ATP自動保護、ATS自動監控，然後配合號誌系統，再透過CPTC自動控制車輛進出頻率，所以載運量不只靠車廂大小，還要靠進出頻率提高、班距縮短，提高載運量為中運量等級。

鄭德發說，新北市的汐東線行政院已核定，剩下的關鍵在東湖到大稻埕，接下來的提報汐止到大稻埕綜規、評估，皆由新北市負責，李四川也認為可以交由新北市來興建，北市捷運局樂觀其成，蔣市長也同意，大家都有共識。

鄭德發表示，只要整個規劃設計對民眾來說是福音，不管誰做，就是要執行到好，包括台北市議會的議員們也暫時不談北市的權益問題，因為大家都知道，只要愈慢興建，造價金額就會愈高，「工程不分政黨，怎樣做最有利就趕快去做」

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