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台北暴雨逢退潮 4抽水站待命

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市前天遭大雨襲擊，造成部分地區淹水，北市議員顏若芳指出，打開行動防災監控系統App，發現有4個抽水站皆未啟動，質疑為何雨水已經淹滿路面還未啟動？水利處表示，前天適逢退潮，河川水位低，只要把閘門打開，市區雨水可以用水往低處流的「重力排水」，4站抽水站雖未啟動，人員都待命監控。

顏若芳指出，前天下午一場大雨讓中山北路、錦西街口再度大淹水，水量一度漫上人行道淹入騎樓；花博不僅淹水，停車場內的天花板還不斷漏水；迪化街永樂市場內更從排水孔冒出大量的水，最誇張的是大直北安路水淹半個輪胎高，市民苦不堪言。

顏若芳表示，打開行動防災監控系統，發現大同區六館抽水站、中山區民權抽水站、北安抽水站、大直抽水站皆未啟動，水利處宣稱自動化監控系統可在暴雨發生初期，及早啟動抽水機組，為何雨水已經淹滿路面，卻仍是未啟動狀態？究竟是抽水站故障？還是水位監測系統失靈？

蔣萬安昨參加2023台北親水節，穿T恤、短褲下場拿水槍玩水，開戰前跟小朋友說，「你們跟我是一國的、跟我同一隊」、「絕對不是射向我，知道嗎？」開戰後還是被射得一身溼透，現場氣氛歡樂。

針對議員質疑，蔣萬安說，一場暴雨的確造成台北市多數積水，士林區的確有兩處時雨量破百，超過了下水道的標準78.8毫米，第一時間，相關抽水站也依照規定來啟動操作，整個雨勢趨緩以後，包括市民大道、中山北路一段、明水路、至善路積水就退。

蔣萬安說，現在極端氣候，一場暴雨時雨量就會超過100毫米，目前的標準就是78.8毫米，之前巡視抽水站的時候，也都有不斷的演練操作，會請水利處看看未來有沒有什麼可以持續精進、調整的地方。

水利處表示，適逢退潮，河川水位低，只要把閘門打開，市區雨水可以用水往低處流的重力方式，排到水位較低的河川，雖然抽水站未達起抽水位，但開閘門排水一樣是正常發揮排水功能，抽水站人員都待命監控。

雨水 顏若芳 暴雨

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