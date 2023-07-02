北市人行道普查 建構無障礙地圖

北市府為洗刷行人地獄汙名，今年推動「人行道普查及改善執行計畫」，優先改善學校與醫院周邊等處30公尺以上路段，如無人行道會檢討畫標線型人行道，建立無障礙通行地圖，目標3年完成全市1350公里的道路普查。副市長李四川認為，3年拉太長，要求盡早完成，以保障行人安全。

新工處指出，北市2010年完成人行道全面普查，當時僅著重人行道寬度，加上過去人工量測、未定期更新，多年來造成系統圖資與現況不符，因此2019年建置道路路面及附屬設施視覺化管理平台，並在信義區試辦。目前以人工背負攝影機去建置3D街景，將評估採電動腳踏車以加速拍攝。

「行人地獄」今年備受關注，新工處與交通局將原本僅管理道路設施物的該平台擴大應用，建立人行道無障礙通行地圖，往後可直接在平台上量人行道寬度、淨寬與原始高度。另訂定人行道評量指標如暢行性、安全性與舒適性，並在平台標註色塊作為優先改善依據。

市府短期規畫建無障礙通行路徑圖資，今年優先改善學校、醫院與長照機構等周邊路寬30公尺以上主要通行路徑約390公里，如無人行道會檢討畫標線型人行道，若人行道淨寬不足可遷移設施、設緩坡銜接至騎樓等，將在「行人安全友善計畫專案小組」會議檢討無障礙路徑缺失，也會提供資料給資訊局建立無障礙App。

新工處表示，明年改善12至30公尺路段約600公里，12公尺以下多為非實體人行道如標線型人行道，將與交通局研議提前改善，預計3年要完成全市1350公里的無障礙通行地圖。中期道路巡查，每半年或1季定期更新圖資，長期則結合都發局，警察局等局處需求，擬定發展策略。

交通局長謝銘鴻說，6月中旬與工務局開會，考量圖資建立需經費投入，交工處將編列預算共同投資，以利往後開發更多功能，也有助於廠商管理優化道路。

李四川認為，3年時間拉太長，已要求資訊局提撥近1億元經費給各局處提升市民便利性服務，也要新工處偕同交工處盡早建立。他發現北市5處建案廢棄物堆在人行道與騎樓，阻礙人行，因此要求新工處、建管處與警察局合作，必須嚴格取締開罰。