夜空展現天燈之美 國際媒體許願新聞自由

2023世界新聞媒體年會今天下午閉幕，與會國際媒體前往新北市平溪欣賞十分瀑布壯闊美景，走讀煤礦產業歷史，晚間體驗天燈冉冉升空的景象，並在天燈寫下「新聞自由」等願望。

新北市府新聞局深夜發布新聞稿表示，參加2023世界新聞媒體年會逾20國的媒體人今天參訪平溪，包含CNN、路透社、朝日新聞與世界報業協會等，體驗台灣的在地文化，也有人專程為平溪天燈慕名而來。

新聞稿指出，參訪團傍晚先抵達十分寮成安宮，參觀製作大型天燈，並前往十分老街施放天燈；參訪團員親自在天燈寫下「世界和平」、「新聞自由」等願望，期待升空天燈帶來祝福與希望。

新北市新聞局長張愛晶說，盼藉參訪全台唯一仍運行的煤礦列車「獨眼小僧」，及體驗國際知名的平溪天燈，展現文化軟實力，也強化城市行銷及促進國際交流。