快訊

獨家／女網友多次指控性侵 汪建民夜奔大安分局報案

夜空展現天燈之美 國際媒體許願新聞自由

中央社／ 新北30日電

2023世界新聞媒體年會今天下午閉幕，與會國際媒體前往新北市平溪欣賞十分瀑布壯闊美景，走讀煤礦產業歷史，晚間體驗天燈冉冉升空的景象，並在天燈寫下「新聞自由」等願望。

新北市府新聞局深夜發布新聞稿表示，參加2023世界新聞媒體年會逾20國的媒體人今天參訪平溪，包含CNN、路透社、朝日新聞與世界報業協會等，體驗台灣的在地文化，也有人專程為平溪天燈慕名而來。

新聞稿指出，參訪團傍晚先抵達十分寮成安宮，參觀製作大型天燈，並前往十分老街施放天燈；參訪團員親自在天燈寫下「世界和平」、「新聞自由」等願望，期待升空天燈帶來祝福與希望。

新北市新聞局長張愛晶說，盼藉參訪全台唯一仍運行的煤礦列車「獨眼小僧」，及體驗國際知名的平溪天燈，展現文化軟實力，也強化城市行銷及促進國際交流。

天燈 平溪

延伸閱讀

數位平台付費媒體 強制立法？ 世界新聞年會最熱門議題

稱NCC遭政府「染指」 民眾黨團要賴清德「踹共」

鏡電視在爭議中上架 民眾黨要求陳耀祥下台

鏡電視強行上架 侯辦：NCC髒兮兮 民進黨迫害台灣新聞自由

相關新聞

影／夜訪女王頭登場 沙灘區太陽花噴泉3D水舞驚豔亮點

「野柳石光夜訪女王」今晚在野柳地質公園點燈開幕，一直持續到7月16日，有8大燈區及4大主題燈光秀，每晚有9場絢麗地景光影...

北市機退2.0擴大 政院周邊加強取締

台灣交通亂象被外媒稱為行人地獄，北市積極洗刷惡名，推動「機車退出騎樓、人行道2.0」，目標5年完成34條主次要幹道人行道...

交通死亡數增 蔣萬安說重話

台北市交通警察大隊昨天在市府交通會報公布交通死傷數據，今年1至5月交通死亡人數較去年同期增14人，市長蔣萬安直言數據很不...

台灣燈會主燈玉兔壯彩 北市找到家

本報陽光行動專題「燈會主燈無去處」，關注斥資近1940萬元的台灣燈會主燈「玉兔壯彩」，迄今暫存在台北捷運北投機廠，未來將...

台北港47座石化槽 延2027遷走

位於新北八里區的台北港共有47座儲油槽，但港務公司至今仍未說明何時遷移，及新設油槽工程時程，議員認為，儲油槽距離人口密集...

淡水崁頂新建幼兒園 開工

新北市淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程，昨辦開工動土典禮，總工程經費2億3600萬元，預計明年10月完工。淡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦