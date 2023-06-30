北市推機退2.0 政院周邊人行道機車格塗銷今起取締違規
台灣交通亂象被外媒稱為行人地獄，北市積極洗刷惡名，推動「機車退出騎樓、人行道2.0」，目標5年完成34條主、次要幹道人行道機車停放區塗銷，行政機關帶頭做起，行政院周邊今起配合實施，加強取締人行道違規行駛。台北市長蔣萬安表示，習慣的改變一定會有陣痛，包含原本習慣停在騎樓、人行道，因此市府加強溝通很重要。
北市1999年起實施機退1.0，至今年5月已改善1744處路段、786.09公里，提供超過30萬平方公尺的行人空間。台北市停管處今在交通會報指出，機退1.0以「車」本角度整頓停放秩序，出現機車與行人在人行道上動線交織等後遺症，因此推動立體區隔行人與機車動線的機退2.0。
機退2.0包含重新調整路邊車格配置，塗銷人行道機車機車停放區、部分汽車格改為機車格或共用車格，也挖設機車彎，目前已在敦化南北路、仁愛路、大道路等路段實施。停管處今年將繼續改善中山南北路、民權東西路、羅斯福路等路段，目標5年計畫於2027年在34條主次要幹道實施。
停管處長李昆振說明，34條幹道都是大眾運輸發達、醫院與學校周邊等行人眾多處，的確有人行道需求，機退後保留7成停車格位，滿足當地居民需求，藉此增加搭乘捷運或公車的推力，「調整過程是習慣的改變，一定會有陣痛」，會滾動式檢討。
他提到，機退2.0由行政機關帶頭做起，如行政院周邊長期作為員工停車空間的路段，今起實施加強取締違規騎上人行道，包含天津街、北平東路人行道取消機車停放區、汽車格位改機車格位等。
副市長李四川說，北市有近100萬輛機車、新北市逾200萬輛，再怎麼退、怎麼蓋停車場都無法滿足需求。基北北桃1200元定期票明天上路，建議交通局拍影片加強宣傳，推廣機車族轉乘大眾運輸，也能響應淨零排放。交通局長謝銘鴻回應，機車減量才是根本，會向外地民眾加強行銷搭大眾運輸。
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