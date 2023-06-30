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台北親水節回歸 7月1、2日開幕首兩日免費入園

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「台北親水節」將於7月1日至8月27日盛大登場。圖／北水處提供
「台北親水節」將於7月1日至8月27日盛大登場。圖／北水處提供

「台北親水節」將於7月1日至8月27日盛大登場，為歡慶親水節的回歸，開幕首兩日7月1日及7月2日免費入園，邀請大家一起「夏天Want to 水」。

台北自來水事業處表示，今年台北親水節以「夏天Want to 水」為主題，也就是「夏天123，GO！玩水去」的涵義，代表今年來玩水有三大樂趣：一是園區歡慶親水節的回歸，開幕首兩日免費入園，7月1日當天更有豐富的表演節目和公館園遊會，玩水的同時可以欣賞太鼓及魔術表演、逛園遊會吃喝玩樂，還可以在攤位玩遊戲兌換多項好禮。

第二是親水節活動期間7月1日至8月27日的每個周末假日都將有豐富的系列活動，包含原民團體演出、七夕門票優惠及趣味競賽；第三是親水節活動期間，除了廣受喜愛的「水鄉庭園」持續開放外，每月還會增設不同造型的大型充氣滑水道，讓大小朋友能夠清涼一整個夏天。

北水處說，自來水園區票價夏季（7、8月）全票80元、優待票40元，相當經濟實惠，園內還有「自來水博物館」及「觀音山蓄水池」等百年古蹟、秘境可參觀，詳細資訊可電洽(02)8369-5104或上自來水園區網站及粉絲團查詢。

「台北親水節」將於7月1日至8月27日盛大登場。圖／北水處提供
「台北親水節」將於7月1日至8月27日盛大登場。圖／北水處提供
「台北親水節」將於7月1日至8月27日盛大登場。圖／北水處提供
「台北親水節」將於7月1日至8月27日盛大登場。圖／北水處提供
「台北親水節」將於7月1日至8月27日盛大登場。圖／北水處提供
「台北親水節」將於7月1日至8月27日盛大登場。圖／北水處提供

滑水道 博物館

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