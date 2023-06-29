快訊

下班注意！14縣市大雨特報 7縣市慎防大雷雨

今晚登場！Zenfone 10最終爆料版本曝 5色爭豔、6大特色一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懶人包教公務員「被搜索怎辦」挨批旁門左道 新北政風處今澄清

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府政風處今澄清，教戰手則是以淺顯易懂方式提醒市府員工如遇搜索相關情形應如何配合司法偵辦。本報資料照片
新北市府政風處今澄清，教戰手則是以淺顯易懂方式提醒市府員工如遇搜索相關情形應如何配合司法偵辦。本報資料照片

臉書社團「公務之聲靠北電台」本月27日有民眾貼文，表示新北市政風處竟出懶人包教戰公務員被搜索該怎麼辦，批評「不努力查察公務員風紀，反而是出懶人包教一些旁門左道的賤招」，政風處今澄清，懶人包以淺顯易懂方式提醒市府員工如遇相關情形應如何配合司法偵辦。

臉書社團「公務之聲靠北電台」本月27日有民眾貼出新北市府內部信件「被搜索了怎麼辦？政風處懶人包告訴你！」民眾批評政風處不努力查察公務員風紀，反而是出懶人包教一些旁門左道的賤招。民眾批評，萬一被搜索SOP第一步應該是找六樓東廠（新聞局）幫忙壓負面新聞。

新北政風處今則澄清，製作《被搜索了怎麼辦》懶人包是為公開教導公務員面對司法的教戰守則疑義。政風機構歷來皆有關於刑事偵查認識宣導，製作公務員對刑事偵查之認識與權益手冊，亦編撰認識行政裁量、公務員應具備之法律常識等相關宣導內容，公開於政風處網站提供員工正確法律觀念。

政風處表示，此次製作《被搜索了怎麼辦》懶人包，立意是要市府員工以淺顯易懂方式瞭解刑事偵查的法律程序及實務作為，並提醒同仁如遇相關情形應如何配合司法偵辦作為。為保障人權，本篇懶人包宣導介紹搜索可能執行的流程及注意事項，是讓市府員工對搜索有基本認識，在重要環節能注意法律上權益，避免因不懂刑事偵查程序，而造成個人權益受損，是公務員應具備的司法常識，外界勿過度解讀。

臉書社團「公務之聲靠北電台」本月27日有民眾貼文，表示新北市政風處竟教公務員被搜索該怎麼辦。圖／翻攝自臉書社團「公務之聲靠北電台」
臉書社團「公務之聲靠北電台」本月27日有民眾貼文，表示新北市政風處竟教公務員被搜索該怎麼辦。圖／翻攝自臉書社團「公務之聲靠北電台」

懶人包 公務員 人權

延伸閱讀

新北模範公務人員頒獎 侯友宜勉勵「為這塊土地做更多事」

新北鴨蛋檢出禁藥、屏東午仔魚驗出致癌物 裁罰３萬

全國綠建築案最大案在新北市 公部門包辦近七成

新北首推國際職探營隊 15國中生赴美探索動畫、醫療

相關新聞

赴陸經商遭騙千萬…破產仍被黑道討債險命喪水庫 72歲台商返台落淚

72歲孫姓台商20年前到中國大陸經營服飾，接台灣訂單，卻被台灣不肖商人詐騙273萬人民幣、約台幣1千多萬，孫男即使申請破...

懶人包教公務員「被搜索怎辦」挨批旁門左道 新北政風處今澄清

臉書社團「公務之聲靠北電台」本月27日有民眾貼文，表示新北市政風處竟出懶人包教戰公務員被搜索該怎麼辦，批評「不努力查察公...

新北2023城市藝術節明登場 連2天煙火秀將湧入4萬人

2023新北城市藝術節將在6月30日登場，活動連續17天不斷電，在新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館兩大園區舉辦，其中長達30...

新北模範公務人員頒獎 侯友宜勉勵「為這塊土地做更多事」

新北人事處今表揚模範公務人員及績優人員，市長侯友宜頒獎並感謝人員付出，勉勵大家「為這塊土地做更多事」。人士處指出，今年選...

睽違3年！世界盃國標舞公開賽 7月小巨蛋登場

「2023 CTC 世界盃國際標準舞公開賽」7月8日將在小巨蛋舉辦，今天舉行賽前記者會，中華民國標準舞蹈協會理事長李文振...

前市長柯文哲動用二備金辦城博挨批像畢展 8千萬成呆帳

台北市前市長柯文哲去年在任內舉辦台北城市博覽會，被稱為「畢業展」，因動用「救命錢」第二預備金8500萬，遭藍綠議員批評無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦