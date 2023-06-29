懶人包教公務員「被搜索怎辦」挨批旁門左道 新北政風處今澄清

臉書社團「公務之聲靠北電台」本月27日有民眾貼文，表示新北市政風處竟出懶人包教戰公務員被搜索該怎麼辦，批評「不努力查察公務員風紀，反而是出懶人包教一些旁門左道的賤招」，政風處今澄清，懶人包以淺顯易懂方式提醒市府員工如遇相關情形應如何配合司法偵辦。

臉書社團「公務之聲靠北電台」本月27日有民眾貼出新北市府內部信件「被搜索了怎麼辦？政風處懶人包告訴你！」民眾批評政風處不努力查察公務員風紀，反而是出懶人包教一些旁門左道的賤招。民眾批評，萬一被搜索SOP第一步應該是找六樓東廠（新聞局）幫忙壓負面新聞。

新北政風處今則澄清，製作《被搜索了怎麼辦》懶人包是為公開教導公務員面對司法的教戰守則疑義。政風機構歷來皆有關於刑事偵查認識宣導，製作公務員對刑事偵查之認識與權益手冊，亦編撰認識行政裁量、公務員應具備之法律常識等相關宣導內容，公開於政風處網站提供員工正確法律觀念。