大稻埕夏日節煙火秀為期51天 交通管制看這裡

2023大稻埕夏日節將於今年7月1日至8月20日在台北市延平河濱公園淡水河3至5號水門間舉辦，期間每周三晚上8時30分施放中低空煙火，並於活動最後一日辦理大型煙火展演，新北市觀賞地點位於淡水河岸中興橋至臺北橋堤外空間，新北市警方將在三重區忠孝碼頭周邊交通管制，相關管制資訊如下：

台北橋自行車道及人行道、忠孝橋人行道三重端入口於112年7月5日、7月12日、7月19日、7月26日、8月2日、8月9日、8月16日及8月20日晚上7時30分至9時與台北市端同步管制通行。

三重區同安自行車陸橋從正義南路端與福德自行車陸橋從福德南路端，在112年8月20日晚上6時至11時禁止自行車通行，加強疏導忠孝碼頭進場與散場人潮。

台北橋、忠孝橋、中興橋、重新橋、新北大橋、新北環河快速道路，從三重端往北實施禁止人、車駐留管制措施，防止車輛違規(臨時)停車，影響行車順暢。