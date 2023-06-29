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拚2030達15座 新北第6座哈客館規畫在五股

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市現有5座哈客館，發揮客家聚點凝聚鄉親及傳承文化實質功能。圖／新北客家局提供
新北市現有5座哈客館，發揮客家聚點凝聚鄉親及傳承文化實質功能。圖／新北客家局提供

新北市客家局昨在市政會議專案報告， 市長侯友宜說，為延續客家文化，除將客語課程深耕學校外，也持續建置新北哈客館，今年將在五股規畫第6座，目標在2030年達到15座，延伸新北客家文化觸角。

新北客家局長林素琴說，新北市客家人口約67.2萬人，雖居全國第二，但新北未有明顯客庄，因此客家族群漸漸隱形化，講客語人口也逐漸老化。

林素琴也指出，新北哈客館持續推動重要客家政策，結合各館特色多功能運用、活絡場館，發揮客家聚點凝聚鄉親及傳承文化實質功能，現已完成中和、淡水、新店、新莊館及板橋等5座新北哈客館，今年將規畫第6座五股館，哈客館，市府規畫未來4年內持續在新北都會地區再建置5座新北哈客館。

林素琴說，世代傳承也很重要，鼓勵青年參與客家事務，推動「哈客青年智庫團」參與客家文化活動、拍攝客家美食推廣影片、擔任主持人、策展與創作等，促使廣大年輕族群共同接觸、欣賞，進而深化與認同客家。

另外，客家局也鼓勵社團開設文化研習班、開辦客語認證班、活動融入客語導覽解說，並培植新北市在地308位客語薪傳師，作為客語傳承之推手與拓荒者，以行動式服務進行客語教學，將客語課程結合社團、社區、區公所、文化場館等，進行跨局處、跨界整合推動，落實語言扎根。

客語 客家文化

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