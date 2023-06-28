淡水竹圍都市計劃解編公園竟大減 地方議員要求檢討

新北市政城鄉局到淡水區公所舉辦淡水竹圍地區公共設施專案通檢公展說明會，針對竹圍、紅樹林一帶401.51公頃進行檢討，其中有8.16公頃的公共設施保留地將解編還地於民，1.79公頃將闢為公園、綠地、兒童遊樂場等多項公共設施。不過市議員鄭宇恩指出，解編後公園面積將減少4.69公頃，應重新檢討這次提出的解編方案。

新北市城鄉局都市計畫科張宏偉表示，竹圍地區都市計畫公保地檢討以多元解編方式辦理，13處公保地以跨區重畫方式辦理開發，其中位於竹林路東側面積約1.89公頃的公7用地解編為住宅區、公園兼兒童遊樂場與綠地，位於八勢路南側的停7、機1用地則解編為商業區。

新北議員鄭宇恩表示，實際調閱計畫內容，卻是將原有的公園預定地、兒童遊戲場預定地，變更作為住宅區，讓公園用地大大減少。

市議員鄭宇恩指出，原本竹圍和紅樹林地區的公園就已經相當稀少，一旦解編後公園面積又將減少4.69公頃，保留下來的公園用地高低落差更大，更加難以開闢，而解編的反而是比較容易設置公設，這樣的做為難以理解。

市議員鄭宇恩也呼籲城鄉局應重新檢討這次提出的解編方案，除此之外部分公園用地也應思考透過取得用地後直接開闢，在提供居民充足休憩環境的同時，也顧及私有地主的權益。