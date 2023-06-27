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雙溪上林荷花田滿開好美 夏日限定景色歡迎來賞花

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區上林荷花田滿布7公頃的荷花及睡蓮，粉嫩荷花盛開與鮮綠荷葉交織，今年更增闢2公頃的荷花田，夏日最佳賞荷的時機。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區上林荷花田滿布7公頃的荷花及睡蓮，粉嫩荷花盛開與鮮綠荷葉交織，今年更增闢2公頃的荷花田，夏日最佳賞荷的時機。 圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區上林荷花田，是喜愛賞荷花的大家必去景點，位於台2丙線，滿布7公頃的荷花及睡蓮，粉嫩荷花盛開與鮮綠荷葉交織，今年更增闢2公頃的荷花田，不要錯過夏日最佳賞荷的時機，歡迎大家沉浸在大自然的懷抱中。

上林里里長簡德福說，上林荷花田從十年前由個人開始種植，後來還辦起荷花季，花田的面積也越來越大，原有七公頃的荷花田，在距離不到一公里處，去年開始種植，今年增加約兩公頃面積的荷花田，沿著基福公路就可以看到荷花，百葉蓮，香水蓮，霸王蓮，睡蓮等等，種類不勝枚舉，歡迎遊客前來賞花。

雙溪區區長林銚傑說，雙溪上林荷花田已經有十年了，有地主無償提供土地，還有地方人士出錢出力，才有現在的成果供民眾欣賞，也希望民眾發揮公德心，不留下垃圾，不隨意採摘，讓大家都能欣賞到這夏日限定的景色。

區長林銚傑進一步表示，為配合夏日的賞荷活動，接下來還會陸續舉行荷花田音樂會及蝶古巴特提袋DIY，歡迎大家踴躍參加。

荷花 花田

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