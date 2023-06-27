響應世界海洋日 貢寮美豔山漁港放流8,000尾魚苗

新北市農業局為響應2023世界海洋日，辦理世界海洋日系列活動，農業局副局長諶錫輝今(27)日與國立臺灣海洋大學、貢寮區漁會及美豔山社區一同在全國首創「美豔山漁港中間育成示範基地」放流黑毛、條石鯛、黑鯛及嘉鱲等魚苗共計8,000尾，增裕海洋漁業資源。

美豔山漁港鄰近東北角海域，潮流交匯資源豐富，魚類及藻類多樣性高，為了讓這豐富的海洋資源可以永續利用，市府與海洋大學合作，在美豔山漁港設置全國首創位於漁港的「中間育成基地」，利用漁港海堤、港灣等優勢條件，建置中間育成場域，並導入多營養層次水產養殖(IMTA)，營造棲地環境，減少放流魚苗長途運輸後的不適，及幫助放流魚苗適應野外環境，提升放流魚苗存活率。

真理里里長趙瑞昌表示，市府在漁港放箱網暫養放流魚苗的規劃很好，除了增加放流魚苗的存活率，也會聚集許多魚群到漁港裡來，附近的居民也會主動巡視和告知研究團隊箱網內魚群狀況，並勸阻遊客或釣客不要在箱網裡釣魚或破壞設施。

農業局副局長諶錫輝表示，今日美豔山漁港中間育成基地魚苗放流活動除了響應世界海洋日，以積極行動維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源，市府也將持續與各單位合作推動海洋保育工作，同時也呼籲大家一同來守護我們這片美麗的海洋，讓海洋資源能永續。