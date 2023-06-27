水源匱乏區火警怎麼辦？新北消辦演練模擬救災
因應水源缺乏地區災害搶救並結合救災通訊中繼設備應用，新北市消防局第七大隊於新北市選舉委員會舉行實兵演練，應對位在水源匱乏區域若發生火警事件，可能帶來的各種救援狀況。
此次實兵演練模擬出勤水源匱乏區火警案，針對現場救災水線部署、水源佔據、天然水源利用及後續支援水庫車水源中繼、設立集水區等部署演練。
現場也假定場所無線電通訊不良，演練隊員利用車載式中繼台、攜帶式中繼台及車裝無線電等通訊中繼設備，改善現場通訊不良情況，以順利將現場救災訊息回報救災救護指揮中心。
新北市消防局第七大隊表示，平時模擬各項狀況的災害演練，是為應變救災現場各種突發狀況，讓同仁透過演練學習到經驗，以熟悉應用於實際救災狀況。
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