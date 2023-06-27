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新莊希望改變什麼？網有志一同狂喊這點

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新莊在地民眾無奈表示，廟街老店一間間收起幾乎整條街都是娃娃機店。本報資料照片
新莊在地民眾無奈表示，廟街老店一間間收起幾乎整條街都是娃娃機店。本報資料照片

新北市新莊區居住42萬人，是新北人口第二多行政區，有現代產業園區也有百年市街聚落，民眾日前在網路發問「希望新莊改變什麼事情？」多數網友喊出希望重振廟街往日風華、變娃娃機街根本不想逛。新莊區長朱思戎表示，期待第一市場重建結合周邊重振榮景。

有300多年歷史的新莊廟街，早期是淡水河流域重要進出口港埠，過往許多百年老店林立，周邊古蹟廟宇包括二級古蹟廣福宮、三級古蹟武聖廟及慈祐宮，不少歷史典故隱身巷弄。早期還有麥芽糖、芋粿巧等傳統小吃，但演變至今老店一間間收起，取而代之是20多家娃娃機店，成為娃娃機一條街。

日前民眾在臉書社團「我是新莊人」發問「認真回答希望新莊改變什麼事情？」多數網友回應希望重振廟街往日榮景，目前有太多娃娃機店根本不想去逛。表示「廟街快要變娃娃機街」，也有民眾反映中港大排太臭了希望可以改善。

新莊區長朱思戎對此表示，新莊廟街在疫情前逐漸沒落後，疫情爆發更導致人潮流失，房東出租給娃娃機業者為商業行為無法介入，但與新北市經發局等相關局處持續在廟街辦理活動吸引人潮，更希望藉著一旁的第一市場改建與周邊傳統寺廟文化結合，努力改善環境吸引各行業在此經營。

古蹟

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