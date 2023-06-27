淡北道路再流標！新北強調三度招標力拚今年開工

連接新北淡水與台北北投的淡北道路備受各界關注，新北市府今二度開標，但因投標廠商家數不足而再度流標。市政府表示，將持續努力第三次招標，仍以力拚今年開工為目標。

新北新工處說明，此次淡北道路招標預算經過公開徵求程序訪查市場行情後，發包工程費調整為66億元，而為加速工程推動，包括都市設計審議、水土保持計畫、捷運安全影響評估、交維計畫、疑似遺址發掘成果、樹木保護計畫、用地徵收等各項均已審查完成，一旦招標成功就可順利開工。新工處強調，淡北道路雖再度流標，但市府並不氣餒，將依採購法第三次招標，並持續積極邀商。