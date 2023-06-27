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淡北道路再流標！新北強調三度招標力拚今年開工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
淡水到台北常塞車，嚴重時連救護車都會卡住，地方疾呼興建淡北道路。圖為淡北道路模擬圖。圖／新北工務局提供
淡水到台北常塞車，嚴重時連救護車都會卡住，地方疾呼興建淡北道路。圖為淡北道路模擬圖。圖／新北工務局提供

連接新北淡水與台北北投的淡北道路備受各界關注，新北市府今二度開標，但因投標廠商家數不足而再度流標。市政府表示，將持續努力第三次招標，仍以力拚今年開工為目標。

新北新工處說明，此次淡北道路招標預算經過公開徵求程序訪查市場行情後，發包工程費調整為66億元，而為加速工程推動，包括都市設計審議、水土保持計畫、捷運安全影響評估、交維計畫、疑似遺址發掘成果、樹木保護計畫、用地徵收等各項均已審查完成，一旦招標成功就可順利開工。新工處強調，淡北道路雖再度流標，但市府並不氣餒，將依採購法第三次招標，並持續積極邀商。

工務局長祝惠美重申，淡北道路是雙北市民期盼已久的重大建設，市長侯友宜也念茲在茲，從未停下推動建設的腳步，已先自籌編列預算發包工程，同步持續向中央爭取補助款，仍以今年動工為目標，希望盡快提供淡水、北海岸地區、及北投士林的民眾有更便捷交通環境。

淡水到台北常塞車，嚴重時連救護車都會卡住，地方疾呼興建淡北道路。圖為淡北道路模擬圖。圖／新北工務局提供
淡水到台北常塞車，嚴重時連救護車都會卡住，地方疾呼興建淡北道路。圖為淡北道路模擬圖。圖／新北工務局提供

淡水 侯友宜

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