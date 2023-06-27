方便魚洄游 公司田溪改善魚道

新北市淡水公司田溪貫穿淡海新市鎮，有豐富生態，也是民眾的親水空間，不過因既有河道高低落差大，影響魚類洄游，行人步道也待改善。新北水利局改善，近期完工，同時改善魚道及步道。

公司田溪為淡水最大溪流，沿線兩側設有人行車道及階梯步道等親水空間，具備完整生態，改善完工後，可讓公司田溪上下游間生態移動路線更暢通，更連結崁頂、雙溪橋舊址等水文化教育場所，豐富公司田溪的水生態和水文化。

水利局長宋德仁說，既有河道跌水工設施高低落差有2.7公尺，為改善魚類棲息環境，使用了國內預鑄系統組合式全斷面魚道；工法採預鑄混凝土板及配合天然塊石營造階梯式魚道，除減少混凝土用量，施工現場也不需組模及灌漿，施工快速且又能降低對水域汙染的衝擊。

宋德仁指出，完工後的三階水池優化了跌水工設施消能作用，改善為適合魚類洄游的30公分高差，也提供枯水期水域生態躲藏的空間，未來若魚道有砂石淤積，也可直接清淤，不必像傳統式魚道須全部拆除重建。

此外，為降低工程擾動對生態環境造成的影響，施工團隊於施工前、中、後各階段均有生態檢核，包含擬定生態保育措施、評估河川棲地變化及處理生態異常狀況等，使施工過程得以減少環境衝擊及兼顧生態保育，也與在地公民團體討論魚道形式最佳化方案。