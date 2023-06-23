新北中和時雨量逾90毫米 積淹水下午4時前消退

午後強降雨襲新北，中和區與永和區等地時雨量分別達92.5毫米及86.5毫米，造成淹水災情，不過都在下午4時前消退。

中央氣象局下午針對新北市發布豪雨特報，新北土城區、中和區在下午3時許下起大雨。新北消防局表示，下午受午後熱對流發展影響，各地因瞬間大雨有部分地區積水，但並未接獲重大災情通報。因為強降雨，台北捷運中和站周邊出現積水狀況，板南路積水深度達約30公分，水深及膝。中山路二段也部分積水，機車、汽車冒險在路上行走。

新北市政府消防局說，下午中和區時雨量達69.5毫米、永和區62.5毫米、土城區47.5毫米，新北立刻開設災害應變中心，並由相關單位進駐；中和區、永和區及土城區災害應變中心同步開設。

新北消防局說，災害應變中心開設期間，中和及永和時雨量達到92.5毫米及86.5毫米，導致中和、永和與板橋分別出現6件、1件與1件積淹水災情，不過隨雨勢趨緩，均於下午4時前消退；後續由災害防救辦公室持續監控氣象資訊。

新北市府水利局說，中和與永和時雨量已超過排水設施保護標準，導致道路排水不及，造成中和中山路二段、中正路、橋和路等及永和國光路、竹林路等路段路面積水。不過水利局人員到現場後已無積水。為確保排水設施無淤積，明天上午前會檢查各積水路段排水設施，清除阻礙。