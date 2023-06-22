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圖輯／台北市長蔣萬安率市府隊與弱勢者競賽龍舟 展現多元運動平權
2023臺北國際龍舟錦標賽於6月22日至24日於大佳河濱公園正式開賽，這是因疫情停辦後暌違3年再度舉辦，台北市長蔣萬安開賽首日就率領體育局長王泓翔等局處首長組成「台北市政府隊」，與視障者與陪跑員組成的「睜一隻眼閉一隻眼龍舟隊」、乳癌病友組成的「聯醫馨懷龍舟隊」、腦麻及罕見病友組成的「挑戰奇蹟龍舟隊」進行表演賽，展現多元運動平權。
聯醫馨懷龍舟隊與台北市政府隊先後到場熱身，展現一較高下的企圖心，視障者與陪跑員則是一個牽著一個依序進入龍舟坐好，腦麻及罕見病友組成的挑戰奇蹟龍舟隊則是志在參加完賽，吹哨聲響起後，四組龍舟隊伍競相出發，睜一隻眼閉一隻眼龍舟隊原本領先，後來台北市政府龍舟隊以整齊的動作逐漸追上，隊伍內台北市長蔣萬安聽著鼓聲賣力向前划，挑戰奇蹟龍舟隊則按照自己的節奏逐步到終點，四組隊伍先後都完賽，體驗不一樣的端午節。
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