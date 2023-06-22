新中正橋9月往永和可行駛新橋 113年2月底雙向開通

連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋改建工程，日前完成台北、新北兩端合攏作業，今年9月底可切換台北往新北方向的行車動線，由原中正橋改為經新橋通行，另新北往台北方向仍暫維持由原橋通行。預計明年2月底雙向開放通行。

北市新工處科長蕭志龍表示，本工程鋼橋採用的鋼拱肋提升工法，將組立完成的水平長度約107.5公尺、重量約1800噸的提升段鋼拱肋，逐步向上提升到定位，與鋼拱橋兩端已完成吊裝的場撐段拱肋合攏，完成鋼拱肋整體的架設。

另外，這項工程也是國內最大跨度的三點式鋼拱橋，橋面寬度最寬約46公尺，而主橋所採用的安裝工法，除先前於111年10月26日完成之主梁同心圓曲線夾推作業，與近日使用之鋼拱肋提升工法，均為首次應用於國內鋼拱橋梁架設之工法。

新工處表示，本工程鋼拱肋跨距215公尺，拱高50公尺，在使用提升工法後，將原本施工作業高度自約50公尺降低至約17公尺，大幅降低勞工高空作業風險。

新工處大運工務所主任詹名成表示，這項工程已於今年5月29日完成拱肋提升段的主節塊組合作業，6月18日順利完成合攏作業。新工處也表示，後續拆除及施工改建期間，或多或少都會造成鄰近居民的不便，在此先致上歉意，也感謝地方社區民眾、里長及民代的大力支持。

詹名成指出，工程目前尚待「提升段合攏處銲接」、「連接鋼拱與鋼橋面版的鋼纜安裝」、「支撐架拆除」及「新橋面版鋪設瀝青」等作業完成，於9月底將台北往新北方向之行車動線切換至新橋通行，方可接續辦理拆除中正舊橋及施作台北端往台北方向之引橋。