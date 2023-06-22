快訊

漲勢太誘人！輝達超越特斯拉 成ESG基金新寵

越鋼汙水案／越南災民長期抗戰 外交部一紙函釋促成我史上最大跨海訴訟

新中正橋9月往永和可行駛新橋 113年2月底雙向開通

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋改建工程，日前完成台北、新北兩端合攏作業。圖／北市新工處提供
連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋改建工程，日前完成台北、新北兩端合攏作業。圖／北市新工處提供

連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋改建工程，日前完成台北、新北兩端合攏作業，今年9月底可切換台北往新北方向的行車動線，由原中正橋改為經新橋通行，另新北往台北方向仍暫維持由原橋通行。預計明年2月底雙向開放通行。

北市新工處科長蕭志龍表示，本工程鋼橋採用的鋼拱肋提升工法，將組立完成的水平長度約107.5公尺、重量約1800噸的提升段鋼拱肋，逐步向上提升到定位，與鋼拱橋兩端已完成吊裝的場撐段拱肋合攏，完成鋼拱肋整體的架設。

另外，這項工程也是國內最大跨度的三點式鋼拱橋，橋面寬度最寬約46公尺，而主橋所採用的安裝工法，除先前於111年10月26日完成之主梁同心圓曲線夾推作業，與近日使用之鋼拱肋提升工法，均為首次應用於國內鋼拱橋梁架設之工法。

新工處表示，本工程鋼拱肋跨距215公尺，拱高50公尺，在使用提升工法後，將原本施工作業高度自約50公尺降低至約17公尺，大幅降低勞工高空作業風險。

新工處大運工務所主任詹名成表示，這項工程已於今年5月29日完成拱肋提升段的主節塊組合作業，6月18日順利完成合攏作業。新工處也表示，後續拆除及施工改建期間，或多或少都會造成鄰近居民的不便，在此先致上歉意，也感謝地方社區民眾、里長及民代的大力支持。

詹名成指出，工程目前尚待「提升段合攏處銲接」、「連接鋼拱與鋼橋面版的鋼纜安裝」、「支撐架拆除」及「新橋面版鋪設瀝青」等作業完成，於9月底將台北往新北方向之行車動線切換至新橋通行，方可接續辦理拆除中正舊橋及施作台北端往台北方向之引橋。

瀝青 永和

延伸閱讀

新中正橋9月底往永和可行駛 113年2月底雙向開通

高雄輕軌工程大順、武廟路口連假後封閉60天 提醒用路人改道

新中正橋工程展延400多天 北市新工處：明年8月完工

寶家首度揮軍雙北 與寶雅複合首家店舖開在新北永和

相關新聞

挨批傲慢！李四川請大家評理：若非大巨蛋何必受這鳥氣

台北市議會民眾黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，副市長李四川臨時下令官員不列席，挨批藐...

一起做「基層同仁的靠山」蔣萬安：相信李四川判斷

台北市議會民眾黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，副市長李四川臨時下令官員不列席，昨挨批...

率市府龍舟隊參加表演賽後 蔣萬安：可多吃2顆粽子

為期3天的台北國際龍舟錦標賽今天開跑，台北市長蔣萬安率局處首長組成隊伍，與視障、罕病及乳癌病友進行表演賽，搶先奪旗勝出。...

台北國際龍舟錦標賽登場 蔣萬安首度參賽與病友、視障者競技

全台最具指標性與國際性的「2023台北國際龍舟錦標賽」，睽違3年，今天端午節在大佳河濱公園正式登場。台北市長蔣萬安率市府...

淡水清水祖師爺今遶境 400警封街、籲用路人避開交通管制範圍

為期兩天的淡水「清水祖師平安遶境」今天下午2時許登場，由於遶境路線沿途設有31處紅壇香案，為防止有人趁機滋事，日前除召集...

台北最老百貨打掉重建 遠百寶慶店盼找回人流

遠百寶慶店是全台最老百貨公司，當年是情侶最常約見的地點；遠百總經理徐雪芳坦言，現在年輕人到西門町只會往西邊走，儘管相當不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦