北市一殯明年拆除 地方盼雙捷運共構

台北市第一殯儀館預計明年農曆春節後拆除，工期約五個月，短期先做停車場及部分綠地使用。市長蔣萬安昨赴中山區里長座談，有里長提案，盼一殯拆後，可將新蘆、文湖線延伸到一殯基地，規畫捷運共構大樓，帶動中山區發展引擎。對於先前有人提出蓋醫院、長照、社福機構，里長認為，如果要做醫院、長照，「中山區發展就完蛋了」，蔣萬安表示，會再後續研議。

中山區行政里長鄭春華認為，中山區核心地區被一殯占據幾十年，市府應給中山區里民一個補償， 希望趁這次一殯拆除，可以帶動中山區發展的核心引擎。因一殯周邊有文湖線、新蘆線，他認為應規畫雙捷運共構，將中山分局、區公所移到這裡，進駐休閒運動、超市等。

新福里長童勝輝也說，在地里民希望未來一殯這塊地可以進駐公署，包括中山區公所、中山警分局等，作為政府E化的辦公大樓，並將現有的捷運新蘆線延伸到一殯這塊地，甚至可延伸到內湖，解決內湖交通。至於地下可以進駐百貨超市商場，共構大樓低樓層可作為公署、高樓層做社宅。

由於先前有人提出，一殯這塊地可以規畫為長照、社福、醫院等，鄭春華說，「如果這個做下去，我們中山區這邊就完蛋」，未來規畫應將中山區公所搬到一殯基地，原中山區公所可以做長照，至於周邊已經有長庚，馬偕醫院，他不認為適合做醫院，也不希望蓋社宅。

里長童勝輝也直言，若未來第一殯儀館基地要做長照，現在殯儀館也就不用遷了，老人家住不了三個月就走了，根本不需要遷一殯。對於里長意見，蔣萬安表示，後續規畫會再聆聽在地聲音，並整體評估。

蔣萬安表示，目前一殯預計在明年農曆春節之後，就會拆除，他會聆聽在地民眾意見，再來整體評估，目前也正持續搜集各方意見，未來不管要做社福、長照、或醫療設施等，在地意見非常重要。至於何時定案？蔣說，會盡快定案，各方建議都會彙整，更重要是希望針對台北市發展，能有整體規畫、考量。