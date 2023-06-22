青潭國小老樹將移除 護樹團體喊：刀下留樹

新北市新店青潭國小有6棵67歲的麵包樹，其中3棵被新北市樹保委員認為是「等勢幹」，恐會斷裂造成公安問題，決議移除。護樹團體昨天會同在地居民高喊「刀下留樹」，要求原地保留。青潭國小表示，7月將開說明會搜集相關意見，並向教育局爭取經費修剪樹木。

6棵麵包樹樹齡較高，今年2月學校與相關單位會勘後，樹保委員認為第2、3 、 5棵麵包樹植株為等勢幹，緊鄰學校圍牆、人車行巷道及鄰房，評估日後若遇颱風或風勢強勁時有斷裂倒塌風險，建議移除。

台灣樹人會秘書長潘翰疆指出，等勢幹是樹木生長分枝的常見態樣，在喬木幼小時適度修剪，有助改善樹木生長狀況；但以等勢幹理由移除健康老樹過於浮濫，應審慎評估原地保留或移植的可能性，可利用繩索支撐或外部設立支架支撐。

當地居民徐小姐說，6棵老麵包樹符合新北樹木保護自治條例的保護標準，應列管加強保護，且新店區公所門口行道樹也有等勢幹，但有支架支撐，根本是雙標。

青潭國小表示，6棵麵包樹已進老年期，枝幹不夠粗壯，未來劈裂風險越來越高。因社區民眾關心，7月會再開說明會，讓社區民眾表達想法，也會邀專家說明。