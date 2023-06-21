翡翠水庫蓄水率回升 大台北地區民生供水無虞

台北翡翠水庫管理局今天表示，受梅雨影響，翡翠水庫蓄水率回升，今年大台北地區民生供水無虞，且因應颱風季，預留足夠蓄洪容量，可承受連續降雨超過300毫米，兼顧防颱減災。

翡管局發布新聞資料指出，翡翠水庫集水區在3月至4月的降雨量172毫米，為歷年同期平均的46%，創建庫以來同期降雨最少紀錄，5月雨量為722毫米，更是歷史枯水紀錄的第4名。

翡翠水庫管理局長林裕益指出，雖遇旱象，但水庫操作儘量撙節放水，讓水庫有效蓄水率一直控制在50%以上，保住北台灣各縣市的民生供水無虞。

他說，5月底因颱風瑪娃與梅雨鋒面的挹注降雨，讓翡翠水庫蓄水率由50%回升到目前76%，累積增加蓄水量達8750萬噸，水位與歷年同期平均相比，高出3.3公尺，總計有效蓄水量超過2億5500萬噸，水情正常穩定，確定今年大台北地區民生供水沒問題。

翡管局表示，因今年梅雨季將結束，要注意的是7月颱風季到來，須提早因應防範極端降雨，目前翡翠水庫水位，距滿水位還有9公尺，可攔截集水區流域連續降雨超過300毫米以上，約承受歷年一場颱風平均降雨量，不僅滿足供水需求，同時兼顧蓄洪防颱功能。

翡管局指出，遇颱風或豪大雨會大幅增加翡翠水庫入庫流量，因此水庫操作須更審慎管控，被攔蓄洪水可轉化提供民生用水及水力發電使用，不僅防災又興利。

翡管局表示，5月前雖北台灣降雨不理想，翡翠水庫支援調度北部縣市水量，是歷年同期支援水量第2高，翡翠水庫操作運轉儘量撙節放水，滿足大台北地區的民生供水，並配合水資源調度，支援桃園石門水庫、基隆新山水庫，穩定北台灣各縣市的民生供水。