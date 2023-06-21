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新店青潭國小67歲老麵包樹將被砍 護樹團體喊：刀下留樹

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於新北新店的青潭國小，共有6棵約67歲的麵包樹，一半要被移除，護樹團體今天與在地居民高喊「刀下留樹」、「老樹原地保留」。記者江婉儀／攝影
位於新北新店的青潭國小，共有6棵約67歲的麵包樹，一半要被移除，護樹團體今天與在地居民高喊「刀下留樹」、「老樹原地保留」。記者江婉儀／攝影

位於新北新店的青潭國小，共有6棵約67歲的麵包樹，但其中3棵因被新北市樹保委員認為是「等勢幹」，恐會斷裂造成公安問題要移除。護樹團體今天與在地居民高喊「刀下留樹」、「老樹原地保留」，批評市府砍樹理由浮濫。新店國小表示，將於7月開說明會搜集相關意見，並向教育局爭取經費修剪樹木，有做好相關安全措施。

這6棵麵包樹是由創校校長丁永華親手種植，原本樹木是在校內，後來校舍圍牆退縮，提供人行道及機車停車格，目前麵包樹是在圍牆外。但因樹齡較高，今年2月學校與相關單位會勘後，樹保委員建議第2、3 、 5棵麵包樹植株為等勢幹，因緊鄰學校圍牆，人車行巷道及巷道另一側鄰房，評估日後若遇颱風或風勢較強勁時恐有撕裂倒塌的風險，建議移除。

台灣樹人會秘書長潘翰疆指出，等勢幹是樹木生長分枝的常見態樣，若能在喬木幼小時適度修剪，有助改善樹木生長狀況，但當老樹生長長大，以等勢幹理由而移除健康的老樹，有些過於浮濫，建議應審慎評估原地保留或移植的可能性。

潘翰疆認為，等勢幹可以利用繩索支撐，或是外部設立支架支撐樹木，不能因為2位委員的決定，就代表全部人的意見，批評市府砍樹理由浮濫，竟只憑2位委員的看法就決定老樹生死。

當地居民徐小姐表示，6棵麵包樹樹齡超過60年，符合新北市樹木保護自治條例的保護標準，應該列管加強保護，且新店區公所門口行道樹也有等勢幹，但有枝架支撐，批評根本是雙標。住戶陳伯伯說，自己就住學校隔壁，從小樹苗看麵包樹長大，以前颱風再大都沒倒塌，怎麼可以說砍就砍。

新店國小表示，這6棵麵包樹已經邁入老年期，已是麵包樹人瑞，枝幹已不像以前粗壯，未來劈裂風險會越來越高。因社區民眾關心，7月會再開說明會，讓社區民眾表達想法，也會邀請專家說明等勢幹等樹木問題，說明高風險樹木要怎麼處理，也會討論出最好的方案，學校也會爭取經費為樹木修剪，也會做相關安全措施。

位於新北新店的青潭國小，共有6棵約67歲的麵包樹，但其中3棵被新北市樹保委員認為是「等勢幹」，恐會斷裂造成公安問題要移除。記者江婉儀／攝影
位於新北新店的青潭國小，共有6棵約67歲的麵包樹，但其中3棵被新北市樹保委員認為是「等勢幹」，恐會斷裂造成公安問題要移除。記者江婉儀／攝影

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