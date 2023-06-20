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北市大型健身房突惡性倒閉！FB、IG內容均已刪除 會員錯愕

北市大型健身房突停業 市府接獲16件申訴案

中央社／ 台北20日電
健身房示意圖。 圖／ingimage
健身房示意圖。 圖／ingimage

北市大同區某大型健身房今天突然結束營業，台北市法務局表示，下午派員到場發現業者未營業且無法聯繫負責人，將持續通知負責人到場說明，截至下午5時已收到16件申訴案。

台北市法務局指出，消保官下午會同體育局人員到健身房位於大同區的門市稽查，但現場鐵門已拉下且無人在場，將函文通知業者到市府說明，釐清後續退費及處理機制。

根據業者的官方網站說明，此健身房為位於北市重慶北路的全新頂級健身房，堅持採用美國專業品牌健身設備，大片落地窗凸顯出寬敞且明亮的健身區域，讓會員享受舒適的健身環境。

有民眾今天中午在社群媒體Dcard中發文，指健身房惡性倒閉；經記者實際查詢，業者的臉書（Facebook）、Instagram（IG）內容均已幾乎刪除；此外，業者還在鐵門上貼出「結束營業公告」，除感謝會員支持，也提到「因新冠疫情長期的影響，很遺憾宣布本館於今日起停止營業，造成不便，敬請見諒。」

健身房會員邱先生接受媒體電話訪問表示，早上去運動發現健身房鐵門拉起，其他會員都站在門口很錯愕；先前他有一陣子沒到健身房，沒想到竟然倒閉，由於是綁3年約，如今無法辦理退錢，擔心求助無門。

法務局指出，民眾若有消費爭議，可撥消費者服務專線1950或市民熱線1999轉7812詢問將會提供諮詢；消費者若提出申訴，可透過行政院消費者保護會線上申訴系統向各縣市政府提出。

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