北市催打猴痘疫苗 即日起增設夜間及周六門診
疾管署今天公布台灣新增19例猴痘個案，其中新北9旬婦更是台灣首例女性個案。為加速猴痘防治成效，台北市衛生局積極推動猴痘疫苗接種，即日起每周加開夜間1診次、每周六2診次，26日起每周夜間增為4診次，以利民眾彈性安排接種時間。
北市7家猴痘疫苗接種合約醫院包含國立台灣大學醫學院附設醫院、台北榮民總醫院、台北市立萬芳醫院委託財團法人台北醫學大學辦理、三軍總醫院，以及北市聯醫昆明院區、陽明院區、和平院區，每周提供約2160至2400個疫苗接種名額。
衛生局表示，即日起台北榮總、萬芳醫院、三軍總醫院及聯合醫院昆明院區提供猴痘疫苗夜間門診，聯合醫院陽明院區、和平院區分別於周六上午與下午提供猴痘疫苗門診。
衛生局呼籲，符合近6個月內曾有高風險性行為者（多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等）接種條件者，請儘速完成接種2劑疫苗，第1劑與第2劑接種間隔須至少4週以上。
最新統計，北市已完成1萬5860人次猴痘疫苗接種，其中1萬401人次已接種第1劑、5459人次已接種第2劑，2劑猴痘疫苗完成率已達52.5%。
衛生局指出，根據文獻顯示疫苗接種後約需14天才能產生抗體，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力可達90%，接種1劑則有約4-8成的保護力，完成2劑猴痘疫苗接種滿14天內仍應避免風險性行為。
衛生局說，感染猴痘的症狀如發燒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴腫大，還有斑疹、皮疹、水泡或膿疱皮膚病灶，如有疑似症狀者應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。
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