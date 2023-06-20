快訊

臉丟到日本！鐵道迷為拍火車爬桿、蹲鐵軌旁 警報大響竟還嘻笑

侯友宜民調位居第三…張斯綱曝沈富雄來電內容 鑽石級輔選陣容可促成這事

北市催打猴痘疫苗 即日起增設夜間及周六門診

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
猴痘疫苗施打示意圖。本報系資料照。
猴痘疫苗施打示意圖。本報系資料照。

疾管署今天公布台灣新增19例猴痘個案，其中新北9旬婦更是台灣首例女性個案。為加速猴痘防治成效，台北市衛生局積極推動猴痘疫苗接種，即日起每周加開夜間1診次、每周六2診次，26日起每周夜間增為4診次，以利民眾彈性安排接種時間。

北市7家猴痘疫苗接種合約醫院包含國立台灣大學醫學院附設醫院、台北榮民總醫院、台北市立萬芳醫院委託財團法人台北醫學大學辦理、三軍總醫院，以及北市聯醫昆明院區、陽明院區、和平院區，每周提供約2160至2400個疫苗接種名額。

衛生局表示，即日起台北榮總、萬芳醫院、三軍總醫院及聯合醫院昆明院區提供猴痘疫苗夜間門診，聯合醫院陽明院區、和平院區分別於周六上午與下午提供猴痘疫苗門診。

衛生局呼籲，符合近6個月內曾有高風險性行為者（多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等）接種條件者，請儘速完成接種2劑疫苗，第1劑與第2劑接種間隔須至少4週以上。

最新統計，北市已完成1萬5860人次猴痘疫苗接種，其中1萬401人次已接種第1劑、5459人次已接種第2劑，2劑猴痘疫苗完成率已達52.5%。

衛生局指出，根據文獻顯示疫苗接種後約需14天才能產生抗體，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力可達90%，接種1劑則有約4-8成的保護力，完成2劑猴痘疫苗接種滿14天內仍應避免風險性行為。

衛生局說，感染猴痘的症狀如發燒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴腫大，還有斑疹、皮疹、水泡或膿疱皮膚病灶，如有疑似症狀者應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

猴痘疫苗。本報系資料照
猴痘疫苗。本報系資料照
北市衛生局指出，疫苗接種後約需14天才能產生抗體，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力可達90%。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局指出，疫苗接種後約需14天才能產生抗體，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力可達90%。圖／台北市衛生局提供

疫苗 猴痘 衛生局

延伸閱讀

北投千坪土地變溫泉旅館 北市要業者落實回饋地方

猴痘社區風險增 疾管署專案調查疫苗接種條件擬放寬

仍在高原期！新冠併發症上周每日平均增253例 XBB仍為主流

65歲以上新冠併發症逾7成 新北長者接種疫苗有500元禮券

相關新聞

金山青年活動中心降旗 正式宣布6/30結束營業

救國團金山青年活動中心今天下午舉行降旗典禮，正式宣布已營運超過60年的金山青年活動中心將於6月30日結束營業，但救國團也...

影／林口知名連鎖幼兒園多名幼兒遭老師推頭、拖行 家長怒列20罪狀

新北市林口區知名連鎖幼兒園4月發生多起不當虐待，家長查閱監視器畫面後才發現，孩子遭教保員推頭、拉衣領拖行到外面等行為，氣...

北市催打猴痘疫苗 即日起增設夜間及周六門診

疾管署今天公布台灣新增19例猴痘個案，其中新北9旬婦更是台灣首例女性個案。為加速猴痘防治成效，台北市衛生局積極推動猴痘疫...

北市私幼補助加碼8月將上路 追加預算明送大會二讀

北市「寶貝我愛你─私幼教育扶助差額補助方案」將在8月上路，針對2至4歲幼兒就讀北市私幼，每位每學年最高補助5萬2000元...

感嘆求學沒拿過獎 侯友宜：做對事情會獲人生市長獎

新北市教育局今日辦111學年度畢業生市長獎頒獎典禮，新北市長侯友宜致詞說，他唸書過程沒有拿過什麼獎，念完警校從警察做起，...

迎戰颱風季防積淹水 七月拚更新完7座抽水站25部機組

汛期來臨，緊接可能是颱風頻繁出現的季節，不少民眾擔心積淹水問題侵犯生命財產安全。新北水利局表示，月初已完成抽水站年度保養...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦