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感嘆求學沒拿過獎 侯友宜：做對事情會獲人生市長獎

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北市111學年度畢業生市長獎頒獎典禮。圖／新北教育局提供
新北市長侯友宜今出席新北市111學年度畢業生市長獎頒獎典禮。圖／新北教育局提供

新北市教育局今日辦111學年度畢業生市長獎頒獎典禮，新北市長侯友宜致詞說，他唸書過程沒有拿過什麼獎，念完警校從警察做起，後來轉換跑道現在是市長，為孩子頒發市長獎與有榮焉，並向沒有獲市長獎的人說，只要做對事情，就會獲人生的市長獎。

侯友宜致詞回顧自己唸書過程說，他沒有拿過什麼獎，不要說市長獎，連第二、第三名都很難拿到，成績維持中上，對拿市長的同學很是羨慕，但他想做他自己，符合時代環境，因此去唸警校，當警察很多年，把市民服務的角色做好，後來轉換跑道到現在這位置，雖然沒有拿到市長將，但能頒很多市長獎，與有榮焉。

侯友宜說，拿到市長獎是一個肯定，但沒有獲市長獎的人，只要努力認真打拚，人生每個階段都會被肯定的機會，他回頭看自己人生歷練，認為只要做對事情、努力往前就是原生的市長獎、人生的市長獎。

新北教育局說，111學年度共計4493人獲市長獎，其中學習卓越市長獎為各級學校應屆畢業生每班學習表現第1名者，共計3253人獲奬；特殊展能市長獎每校名額為畢業班級數的三分之ㄧ，藉以鼓勵多元展能之優秀畢業生，共1240人獲獎。

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