早生貴子...林口區公所阿嬤的床激起童年回憶 網1.3萬人按讚

新北市各區戶政事務所為恭喜新人登記結婚，部分區公所設置有結婚背板供新人拍照留念，多以花束呈現浪漫氣息，不過林口區公所直接搬來「阿嬤的床」意籲民眾早生貴子，充滿古早味畫面吸引1.3萬人按讚表示是年幼的回憶「林口人要來了！」區公所長廖武輝則說，此為新北唯一中式結婚布景，祝福民眾百年好合。

新北市各區公所設置結婚背板，多以一面牆搭配浪漫氣息供民眾拍照留念，日前臉書社團「路上觀察學院」則有網友貼上林口區公所布置的結婚背板，但區公所則是將整個阿嬤的床搬進區公所，並搭配粉色床單、床簾，床下方並放置意籲早生貴子的金鏟子。

雖網友在貼文僅簡單寫下三字「先不用」，不過多數民眾對於充滿古早味阿嬤的床相當有感，吸引超過1.3按讚、8百多人留言表示「子孫有孝無？」「戶政斜槓日租洞房、很有洞房的感覺。」

林口戶政事務所表示，平日來登記結婚的新人每月平均約95對，戶所現場提供結婚登記新人三面佈置專屬的「結婚拍照專區」供拍照留念，其中現場提供紅眠八腳床是全新北市29區唯一擁有的中式布景。

林口區公所區長廖武輝說，新北市林口戶政事務所位於林口區公所一樓，進出大樓常常都可以看到許多新人帶著幸福喜悅的神情在中式布景合影留念，祝福每一對新人新婚愉快百年好合，歡迎更多人來到林口戶所與這組布景合影。