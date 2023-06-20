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首例文資自然地景北投石保留區 議員轟欠維護變髒溪溪

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣第一例適用「文化資產保存法」，以自然地景認定為受法律保護的區域的北投石自然保留區，遭質疑過去多年欠缺維護，導致自然保留區地景變「髒溪溪」。圖／陳怡君辦公室提供
台灣第一例適用「文化資產保存法」，以自然地景認定為受法律保護的區域的北投石自然保留區，遭質疑過去多年欠缺維護，導致自然保留區地景變「髒溪溪」。圖／陳怡君辦公室提供

台灣第一例適用「文化資產保存法」，以自然地景認定為受法律保護的區域的北投石自然保留區，遭質疑過去多年欠缺維護，導致自然保留區地景變「髒溪溪」，議員陳怡君在議會提案，要求市府重視生態復育，北市府表示，將跨局處研議保育工作。

台北市議員陳怡君說，北投石是全世界4000多種礦物中，唯一以台灣地名命名的礦物，不僅是北市府唯一畫定的自然保留區，更是台灣第一例適用「文化資產保存法」以自然地景，不過北投石自然保留區於2013年畫定後，至今滿十年，目前現地狀況卻是荒廢一片，在地人及觀光客所映入眼簾的是到處垃圾、漫草叢生，北市府沒維護任其自生自滅，要求北市府應即刻清理整修，負起重現自然保留區責任。

於日治時期發現的「北投石」，目前唯一以台灣地名命名的礦石，過去日本裕仁皇太子還曾親涉北投溪勘查，議員陳怡君、陳賢蔚質疑，北市府前後歷經兩任市長，對待自然保留區的方式，竟是「釘個立牌、圍起木欄」就拍拍屁股走人，毫無維護作為，看在觀光客及國人眼裡簡直是國際笑話。

議員也調閱台北市自然地景及自然紀念物審議會資料，發現2015年之後，其實每年都有開審議委員會，但唯獨在2018年、2019年、2020年連續三年都沒開會，質疑前市府柯文哲任內，真的有在關心北投石復育區嗎？

陳怡君質疑，目前北投溪內溪流，隨處可見紅磚塊，及一些建築材料的廢材，更離譜的是建築廢材還有景觀燈，及成包的垃圾時不時漂流在溪邊，復育區旁甚至還有廢棄的水塔、交通用的三角錐，整條北投溪幾乎變成垃圾、建築廢材及雜亂無章樹木泡水中，如何談復育？甚至北投石復育區旁的景觀欄杆斷裂，恐造成公共安全，連古蹟指引牌都鏽蝕掉在路邊也無人聞問。

由於北投石自然保留區地點位於公園為北市公園處管轄，又涉及產發局大地工程處業務，北市工務局長黃一平承諾，將跨局處檢討北投石自然保留區生態復育改善。

台北巿議員陳怡君指目前北投溪內溪流，丟棄建築廢材、景觀燈，及成包的垃圾。圖／陳怡君辦公室提供
台北巿議員陳怡君指目前北投溪內溪流，丟棄建築廢材、景觀燈，及成包的垃圾。圖／陳怡君辦公室提供
台北巿議員陳怡君指，目前北投溪內溪流，隨處可見建築廢材、景觀燈，及成包的垃圾，時不時漂流在溪邊。圖／陳怡君辦公室提供
台北巿議員陳怡君指，目前北投溪內溪流，隨處可見建築廢材、景觀燈，及成包的垃圾，時不時漂流在溪邊。圖／陳怡君辦公室提供
台北巿議員指北投石自然保留區，連古蹟指引牌鏽蝕掉在路邊，也無人聞問。圖／陳怡君辦公室提供
台北巿議員指北投石自然保留區，連古蹟指引牌鏽蝕掉在路邊，也無人聞問。圖／陳怡君辦公室提供
台北巿議員陳怡君質疑，北投石復育區旁的景觀欄杆斷裂，恐造成公共安全，連古蹟指引牌都鏽蝕掉在路邊也無人聞問。圖／陳怡君辦公室提供
台北巿議員陳怡君質疑，北投石復育區旁的景觀欄杆斷裂，恐造成公共安全，連古蹟指引牌都鏽蝕掉在路邊也無人聞問。圖／陳怡君辦公室提供

北投 北市 議員

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