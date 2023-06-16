快訊

國民黨賣舊中央黨部遭黨產會追徵11.39億 最高行政法院廢棄、發回

雙溪婦女會婆婆媽媽包愛心粽 關懷弱勢佳節飄香

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪婦女會更是首度舉辦愛心粽活動，觀天下有線電視捐助經費共襄盛舉，婆婆媽媽們聯手包了近300顆粽子，分別送給雙溪區內的弱勢家庭和獨居長輩。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪婦女會更是首度舉辦愛心粽活動，觀天下有線電視捐助經費共襄盛舉，婆婆媽媽們聯手包了近300顆粽子，分別送給雙溪區內的弱勢家庭和獨居長輩。 圖／觀天下有線電視提供

下個禮拜就是端午節了，不少傳統家庭也開始會包粽子應景，雙溪婦女會更是首度舉辦愛心粽活動，今(16)日雙溪婦女會的婆婆媽媽們聯手包了近300顆粽子，分別送給雙溪區內的弱勢家庭和獨居長輩，希望他們能感受到社會上的溫暖，提前度過佳節。觀天下有線電視公司為響應愛心粽活動，也在今天捐助經費共襄盛舉。

雙溪區婦女會十來位婆婆媽媽，這兩天都在忙著包粽子，這些粽子包完後，可不是自己吃的，而是要來分送給雙溪區內的弱勢家庭和獨居長輩，雙溪婦女會首次舉行如此有意義的公益活動，也獲得觀天下有線電視公司的支持，今(16)日觀天下有線電視公司總經理黃清波帶領團隊一起和婆婆媽媽一起學包粽子，還贊助了兩萬元共襄盛舉。

觀天下有線電視公司總經理黃清波說，包粽子這傳統習俗，只有小時候看過家人做過，今天也是第一次自己包粽子，看似簡單的步驟，其實是婆婆媽媽們十幾年累積下來的功夫，而為響應愛心粽活動，也代表公司捐助經費，希望盡一點棉薄之力，關心地方。

雙溪區婦女會理事長盧江美玉說，婦女會的成員們，大多擁有幾十年的包粽子好手藝，所以各個都是駕輕就熟，感謝今天雙溪區長林銚傑和觀天下有線電視公司一同來共襄盛舉，讓弱勢家庭和獨居長輩提前度過一個難忘的端午節。

雙溪區區長林銚傑說，今天感謝婦女會的善行義舉，讓弱勢戶感受到社會上的關懷和溫暖，更有在地企業觀天下有線電視公司的共襄盛舉，讓今天的愛心粽活動圓滿順利。

粽子 雙溪區 婆婆

延伸閱讀

糖尿病也能吃粽子！端午節這樣吃，血糖不超「飆」

雙溪十穀養生薑花粽飄香 吳月圓做出媽媽的味道

端午送愛心 汐止善琴慈惠堂包粽子5千顆助弱勢

影／男議員穿香奈兒女裝質詢 盼成全國第一位婦女會理事長

相關新聞

有線電視退訂潮來了？網路收視成主流 解約應避消費爭議

迪士尼公司日前也宣布退出台灣市場，旗下11個頻道於今年底停播，不少民眾改變收視習慣，改在影音串流平台收看節目。北市觀傳局...

三芝有機水果玉米產季 邊採收邊抓蟲仍香甜可口

三芝的有機農場近來水果玉米盛產中，長得快要比人還高的玉米桿，農友穿梭其中，邊採收邊抓蟲，肆虐玉米田的秋行軍蟲仍然可以見到蹤影，採收後一一檢查，削去被秋行軍蟲咬過玉米頭端，送往市場，依舊是香甜可口的水果玉米。

淡水沙崙里慶祝端午節 體驗DIY製作艾草手工皂

下個星期就是端午節了，為了讓大家能夠提前慶端午，新北市淡水區沙崙里辦公室就舉辦手工皂DIY體驗製作活動，這次特別加入端午節都會拿來避蚊蟲的艾草加入到手工皂當中，而且這些艾草可都是由里長在里內的小花園所種出來的艾草，讓社區體驗到不一樣的製作氣氛。

就是找不到機車位 汐止康寧街要調整汽、機車格

汐止區康寧街靠近日月光社區一帶，在之前康寧街拓寬後，道路單側規劃了汽、機車停車格，不過，最近有民眾反應機車位根本不夠，常找不到位子停，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位現場會勘，希望能增設機車停車格。

不畏人數減少 雙溪平林里銀髮共餐辦桌照樣澎湃

雙溪區平林里每個月的一次銀髮共餐今(16)日在活動中心舉行，志工二三十位一早就在廚房忙進忙出，這幾年里內人口變少很多，共餐的人數也連帶影響，里長黃添松還是秉持一開始辦桌的模式，菜色照樣很澎湃，希望讓這些長輩喜歡來共餐，一起吃飯話家常。

雙溪婦女會婆婆媽媽包愛心粽 關懷弱勢佳節飄香

下個禮拜就是端午節了，不少傳統家庭也開始會包粽子應景，雙溪婦女會更是首度舉辦愛心粽活動，今(16)日雙溪婦女會的婆婆媽媽們聯手包了近300顆粽子，分別送給雙溪區內的弱勢家庭和獨居長輩，希望他們能感受到社會上的溫暖，提前度過佳節。觀天下有線電視公司為響應愛心粽活動，也在今天捐助經費共襄盛舉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦