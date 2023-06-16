雙溪婦女會婆婆媽媽包愛心粽 關懷弱勢佳節飄香

下個禮拜就是端午節了，不少傳統家庭也開始會包粽子應景，雙溪婦女會更是首度舉辦愛心粽活動，今(16)日雙溪婦女會的婆婆媽媽們聯手包了近300顆粽子，分別送給雙溪區內的弱勢家庭和獨居長輩，希望他們能感受到社會上的溫暖，提前度過佳節。觀天下有線電視公司為響應愛心粽活動，也在今天捐助經費共襄盛舉。

雙溪區婦女會十來位婆婆媽媽，這兩天都在忙著包粽子，這些粽子包完後，可不是自己吃的，而是要來分送給雙溪區內的弱勢家庭和獨居長輩，雙溪婦女會首次舉行如此有意義的公益活動，也獲得觀天下有線電視公司的支持，今(16)日觀天下有線電視公司總經理黃清波帶領團隊一起和婆婆媽媽一起學包粽子，還贊助了兩萬元共襄盛舉。

觀天下有線電視公司總經理黃清波說，包粽子這傳統習俗，只有小時候看過家人做過，今天也是第一次自己包粽子，看似簡單的步驟，其實是婆婆媽媽們十幾年累積下來的功夫，而為響應愛心粽活動，也代表公司捐助經費，希望盡一點棉薄之力，關心地方。

雙溪區婦女會理事長盧江美玉說，婦女會的成員們，大多擁有幾十年的包粽子好手藝，所以各個都是駕輕就熟，感謝今天雙溪區長林銚傑和觀天下有線電視公司一同來共襄盛舉，讓弱勢家庭和獨居長輩提前度過一個難忘的端午節。

雙溪區區長林銚傑說，今天感謝婦女會的善行義舉，讓弱勢戶感受到社會上的關懷和溫暖，更有在地企業觀天下有線電視公司的共襄盛舉，讓今天的愛心粽活動圓滿順利。