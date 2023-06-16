台北通結合Apple Wallet 市立圖書館可感應借書
台北市資訊局今天表示，為提供圖書借閱證會員全新體驗，即日起台北通正式結合Apple Wallet的NFC虛擬圖書借閱證，77處市立圖書館都可使用，只要感應NFC讀卡機就能借書。
台北市資訊局發布新聞資料指出，台北通為提供圖書借閱證會員全面借閱體驗，即日起支援Apple Wallet的NFC虛擬圖書借閱證，手機iOS使用者不必帶實體借閱證，不用開啟App掃碼，要借書時，只需把iPhone或Apple Watch在指定的NFC讀卡機感應，就能快速完成借閱。
資訊局表示，為強化台北通App虛擬圖書借閱證的安全性及便利性，台北通率先採用Apple Wallet的無線通訊（NFC）技術，民眾透過Apple Wallet取用NFC虛擬圖書借閱證，在77處市立圖書館就可用簡單、安全又隱密方式進行借閱服務。
資訊局指出，台北通App除新增感應借書功能，還能查詢圖書借閱紀錄、預約借書、館藏查詢及圖書館分館地圖等功能，提供使用者完整且便利的數位服務及提升圖書服務體驗。
資訊局表示，台北通是台北市政府會員單一入口，整合貼近民眾生活的市政便民服務與資源，建立市民數位ID與認證機制，連接各項線上與線下服務，提供市民在各項生活應用便利識別及支付工具。
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