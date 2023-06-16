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搶文化部1200成年禮金大餅 新北藝文館舍及店家共400處跟進

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
坪林茶博館以成年禮金買文化商品，可獲得館方特選福茶苑專屬茶包1個。圖／新北市文化局提供
坪林茶博館以成年禮金買文化商品，可獲得館方特選福茶苑專屬茶包1個。圖／新北市文化局提供

文化部推動發送18至21歲青年成年禮金每人1200點文化幣，新北市文化局結合公私立藝文館舍、店家及藝術創作者申請藝文消費點共約有400處，讓青年到新北各地藝文館所購票或以優惠折扣購買藝文商品，還可購票觀賞表演節目。

新北文化局表示，新北各公私立藝文館舍單位加入文化部藝文消費點，截至6月13日已有近400家新北店家加入。包括鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館及林本源園邸等各博物館，部分提供購買自營藝文商品9折優惠。

另外新北所屬藝文中心演藝廳主辦節目，採用OPENTIX售票系統售票節目可用文化幣購票。樹林藝文中心8月25日至27日，推出8月表演工作室辦理《親愛的陌生人2.0》；新北市藝文中心9月辦理「2023年新北市音樂劇節」三檔演出，包括：C MUSICAL《伊底帕斯》、刺點創作工坊《跑跑殭丙仁》、四喜坊劇集《沒有臉的娃娃》等節目，各場次皆可使用文化幣購票。

新北市文化局表示，新北各地藝文消費點已經開始上線使用，18至21歲全國青年到新北各藝文消費點使用成年禮金採購藝文商品、觀賞電影及表演節目，另外如使用成年禮金買書還可再獲得文化幣，最多可回饋600點文化幣。

文化幣官網：https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/

黃金博物館 文化局

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