石門區生質能源中心公聽會 在地民眾舉布條反對

為拓展多元化的廚餘再利用管道，新北市環保局公告「新北市生質能源中心BOO案」，環保局與生質能源中心BOO案的民間申請廠商來到石門區開評估公聽會，由於預定選址在德茂里、富基里山區，是否會有水源污染問題，都讓在地民眾相當擔憂，因此，民眾就舉起白布條展現反對的決心。

新北市環保局主秘陳美玲指出，新北市生質能源中心BOO案是由廠商自行找地、自行規劃建設並營運，營運期間是20年，而環保局為監督角色，與廠商一同到地方辦理公聽會，讓地方民眾瞭解生質能源中心BOO案的內容，並且透過公聽會與民眾意見交流，匯集民眾意見帶回作為設廠評估參考。

石門區里長聯誼會會長許寶祿說，生質能源中心BOO案石門地區的預定選址在德茂里、富基里山區，不論是廚餘除理是否產生異味與是否會有水源污染問題，都讓在地民眾相當擔憂，更不僅是異味、水污然及道路交通問題，多數地方民眾也認為，核一廠讓地方連續40年無法發展，好不容易盼到核一廠除役，現在又要引進廚餘的生質能源中心，對於地方發展有阻，對鄉親也相當不公平，因此在會議上表達堅決反對的決心，也希望相關單位能夠聆聽地方心聲，將意見帶回好好做設廠評估。