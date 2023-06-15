悠遊卡興櫃案紛爭 林志盈：過程應透明讓府會安心

悠遊卡公司興櫃爭議，蔣市府下令要查，前董事長陳亭如也發文反擊。對此，現任董事長林志盈今天接受本報訪問時表示，台北市長蔣萬安剛上任時，就曾要求要看興櫃後的營運計畫書，對方卻不提供，但目前資料提供都沒問題，會讓市府瞭解興櫃過程。興櫃本身沒有對錯，重點是過程要透明，並告知新市府、新議會，按部就班透明化，大家才會安心。

林志盈說，一間公司要興櫃前會有未來營運計畫書，包括興櫃目的、拓展需要多少資金、經費會用在哪裡等內容，但截至目前都沒有看到這份計畫書。蔣市府就曾找過前悠遊卡前董事長陳亭如說明，像是董事會、專案小組會議資料，對方一律不提供。

林志盈表示，就因為陳亭如不願提供資料，讓蔣市府認為其中有問題，才需要進一步瞭解，再加上台北市議會也關心此事，議員們也都沒被告知要興櫃，所以請秘書長李泰興專責處理此事，要求財政局、法治局、交通局及悠遊卡公司報告，目前來說資料提供都沒問題，讓市府瞭解興櫃過程。

林志盈說，興櫃本身不是問題，但要尊重新市府、新議會，讓大家知道有這件事情，程序上也要告知，而不是急於一時，因為悠遊卡公司並沒有資金壓力，只要按部就班、更透明化，讓市府和市議會安心。

林志盈指出，悠遊卡公司原先成立目的就是要做公共事業，包括數位學生證、愛心卡、敬老卡、重陽節禮金的發放等，都有公共政策的目的在其中，而非從股票會不會漲價來決定要不要興櫃，更重要的是把公共政策與服務做好。

林志盈認為，悠遊卡公司興櫃還是有好處，公開後股票可以流通，小股東變現也比較方便，而未來是否需要外界資金還待盤點。林強調，悠遊卡公司是公共政策與公共服務的角色，就像台北捷運、自來水處等，也沒有上櫃上市。

至於是否會淪為台北銀行下場被他人併購？林志盈解釋，台北銀行的時空背景是當初政府鼓勵金控，市政府不可能還要做保險、人壽、物產和證券等來組織金控，所以才會和其他銀行合併，悠遊卡公司與北富銀的狀況不同。

林志盈指出，悠遊卡公司的組成有4個團隊，第一個就是台北市政府與捷運公司；第二是各家銀行，因涉及支付所以要納入，包括台新、玉山、中信、國泰世華與北富銀；第三是雙北的公車運輸業者，過去業者有自己的磁卡，因為要加入悠遊卡，所以也有持股；第四是建置廠商，如身通電腦、三商電腦、三門科技等。

目前台北市政府持有悠遊卡公司股份為38%，林志盈透露，興櫃前持股為39%，因為必須釋出部分股票給承辦興櫃的證券公司，同時所有原始股東的持股比都降低，北富銀也有5%，外面流通的股票非常少，其實與過去差異不大，要維持公司正常運作是沒問題的。

林志盈強調，撤興櫃不會是議題，這涉及到已經購買股票的股東，會衍生其他問題，而未來是否會進一步上市上櫃，要等市府盤點狀況決定是否要往前走，但沒有時間表，現階段就是停留在興櫃狀態。