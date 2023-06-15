快訊

性騷風波全台燒 當心一句「在嗎？」恐是性騷序曲

性騷案連環爆！BBC也關注：Netflix影集掀「台灣#MeToo浪潮」

蔡政府奇異外交：北美事務官管歐洲事 3愛將輪來輪去

悠遊卡興櫃違行政倫理？民眾黨酸蔣萬安拉柯文哲當救援

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨北市議會黨團上午舉行記者，說明近來引發熱議的悠遊卡公司興櫃、北市教育發展基金的運用及北藝履約爭議調解案。記者楊正海／攝影
民眾黨北市議會黨團上午舉行記者，說明近來引發熱議的悠遊卡公司興櫃、北市教育發展基金的運用及北藝履約爭議調解案。記者楊正海／攝影

民眾黨北市議會黨團上午舉行記者會，說明近來引發熱議的悠遊卡公司興櫃、北市教育發展基金的運用及北藝履約爭議調解案。針對市長蔣萬安質疑前市長柯文哲對於悠遊卡興櫃違反行政倫理，議員黃瀞瑩、陳宥丞批評蔣萬安聽取專業團隊的意見，不要沒有市政成績單，拉柯文哲來當救援。北市府表示，此案正由祕書長召集小組釐清中。

針對北藝履約爭議調解案，黃瀞瑩表示，調解賠償的金額是2.4億餘元，許多的藍綠議員都希望交付仲裁，但廠商要求的金額是4.8億，還須承擔仲裁的費用264萬，以及每年衍生的利息2441萬，調解比交付仲裁金額可能少49%，這是為什麼當時柯文哲會在他任內希望這個案子可以做調解。

至於悠遊卡公司興櫃，陳宥丞指出，金管會審核過，而且悠遊卡花了整整兩年的程序來準備興櫃，蔣萬安卻一直認為倉促，而且董事長也已經有兩次面報，今年1月10日悠遊卡公司也特別發函給交通局，有相關的會議紀錄，都有詳細的報告過程跟程序，且興櫃以後，一切公開、透明，若蔣萬安仍認為很倉促，是不是非常不熟悉市政？

民眾黨北市議會黨團副主任吳怡萱指出，柯文哲前市長8年任內撥補教育發展基金預算4271億，比前市長郝龍斌的4127億還多投資144億，對於教育發展基金的運用，任何一筆支出都秉持財政紀律。

市府發言人殷瑋表示，蔣萬安市長的立場非常清楚，就是不放任疑慮，也沒有預設立場，一切以市民的權益為依歸。悠遊卡的議題，在國民黨、民進黨、無黨籍議員都有表達疑慮的情況下，市長已請秘書長召集小組進行完整釐清，這沒有不對。

殷瑋說，北藝議題，則已由議會教育委員會決議送監察院調查，蔣市府尊重議會決議、尊重監察院調查，教育發展基金議題，也是同理，都是藍綠議員共同關心的。

悠遊卡 蔣萬安 柯文哲

延伸閱讀

民眾黨布局新竹縣市立委 高虹安：柯文哲出動徵詢

柯文哲民調超侯趕賴 綠委分析幼兒園餵藥、性騷是主因

嘉市立委選舉藍白合有譜？藍營立委參選人張秀華與柯文哲用餐巧遇

柯文哲嘉義女中演講 坦言最大壓力不是王世堅而是面對失敗

相關新聞

改善惡臭沉痾 新莊貴子坑溪整治計畫開工、2025年完工

為解決貴子坑溪惡臭沉痾，新北市水利局推動「貴子坑溪河川環境營造計畫」，將整治貴子坑溪3.26公里河廊，並沿線設置11處公...

悠遊卡興櫃違行政倫理？民眾黨酸蔣萬安拉柯文哲當救援

民眾黨北市議會黨團上午舉行記者會，說明近來引發熱議的悠遊卡公司興櫃、北市教育發展基金的運用及北藝履約爭議調解案。針對市長...

高層下令官員不參加記者會？ 民眾黨團轟北市府藐視議會

民眾黨北市議會黨團上午舉行記者，說明近來引發熱議的悠遊卡公司興櫃、北市教育發展基金的運用及北藝履約爭議調解案，北市府相關...

影／都會通開放預購 北市粉專填問卷送「紀念悠遊卡」

基北北桃都會通今開放預購，台北市長蔣萬安現身捷運市政府站與民眾互動，並提醒民眾提前購買避開人潮，並宣布自6月15日至25...

計程車今起需為乘客投保150萬以上旅客責任險 違者開罰

計程車客運業者自6月15日起，應為所屬營業車輛投保至少每人150萬旅客責任保險，台南市政府表示，會審慎把關計程車投保情形...

走出人行地獄、行無障礙 新北7策略從雙和做起

行人地獄話題引發熱議，新北市工務局將全面普查人行道，採用7大改善策略，包含遷移障礙物、設置行人庇護島、退縮圍牆、騎樓整平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦