悠遊卡興櫃違行政倫理？民眾黨酸蔣萬安拉柯文哲當救援

民眾黨北市議會黨團上午舉行記者會，說明近來引發熱議的悠遊卡公司興櫃、北市教育發展基金的運用及北藝履約爭議調解案。針對市長蔣萬安質疑前市長柯文哲對於悠遊卡興櫃違反行政倫理，議員黃瀞瑩、陳宥丞批評蔣萬安聽取專業團隊的意見，不要沒有市政成績單，拉柯文哲來當救援。北市府表示，此案正由祕書長召集小組釐清中。

針對北藝履約爭議調解案，黃瀞瑩表示，調解賠償的金額是2.4億餘元，許多的藍綠議員都希望交付仲裁，但廠商要求的金額是4.8億，還須承擔仲裁的費用264萬，以及每年衍生的利息2441萬，調解比交付仲裁金額可能少49%，這是為什麼當時柯文哲會在他任內希望這個案子可以做調解。

至於悠遊卡公司興櫃，陳宥丞指出，金管會審核過，而且悠遊卡花了整整兩年的程序來準備興櫃，蔣萬安卻一直認為倉促，而且董事長也已經有兩次面報，今年1月10日悠遊卡公司也特別發函給交通局，有相關的會議紀錄，都有詳細的報告過程跟程序，且興櫃以後，一切公開、透明，若蔣萬安仍認為很倉促，是不是非常不熟悉市政？

民眾黨北市議會黨團副主任吳怡萱指出，柯文哲前市長8年任內撥補教育發展基金預算4271億，比前市長郝龍斌的4127億還多投資144億，對於教育發展基金的運用，任何一筆支出都秉持財政紀律。

市府發言人殷瑋表示，蔣萬安市長的立場非常清楚，就是不放任疑慮，也沒有預設立場，一切以市民的權益為依歸。悠遊卡的議題，在國民黨、民進黨、無黨籍議員都有表達疑慮的情況下，市長已請秘書長召集小組進行完整釐清，這沒有不對。

殷瑋說，北藝議題，則已由議會教育委員會決議送監察院調查，蔣市府尊重議會決議、尊重監察院調查，教育發展基金議題，也是同理，都是藍綠議員共同關心的。