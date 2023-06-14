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端午連假去哪玩 新北公開嚴選好去處

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
福隆國際沙雕藝術季正於福隆海水浴場熱烈展出中，想親眼目睹最喜愛的迪士尼角色絕對不容錯過。圖／新北市觀旅局提供
福隆國際沙雕藝術季正於福隆海水浴場熱烈展出中，想親眼目睹最喜愛的迪士尼角色絕對不容錯過。圖／新北市觀旅局提供

端午連假即將到來，新北市觀光旅遊局嚴選一系列連假期間精彩活動推薦給遊客，無論是東北角熱鬧開展的「福隆生活節」、「福隆國際沙雕藝術季」主題沙雕展、即將開幕的「2023碧潭地景藝術節」或是山海美景相伴的深澳鐵道自行車之旅，都是端午連假出遊的好選擇。

「福隆生活節」結合自行車騎乘、草地浪花音樂會、風箏嘉年華及文創市集等活動，讓民眾沉浸於東北角最美的海岸沙灘風景及最獨特的濱海生活體驗。同時，一年一度的「福隆國際沙雕藝術季」也正於福隆海水浴場熱烈展出。

福容大飯店福隆與華特迪士尼合作打造「迪士尼百年慶典」主題沙雕展，邀請超過15位國內外沙雕師，合力打造出 71 座主題沙雕，將大家熟悉的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等各種經典角色及故事，變成一座座的黃金沙雕，沙雕藝術季將展至10月22日。

此外，貢寮還有「貢寮水T藝術節」於6月18日至25日在貢寮區雞母嶺水梯田展出，將貢寮獨特的水梯田地景美學結合觀光藝術創作，一件件T恤隨風飄揚，倒映在水梯田中，形成在地獨特風景。

位於雙溪區的上林里荷花田，每年仲夏都是喜愛賞荷花的民眾必去景點，感受清代畫家石濤筆下「荷葉五寸荷花嬌，貼波不礙畫船搖」的絕美意境；距離雙溪不遠的牡丹老街，早期因礦業繁榮，保留了恬靜悠閒的氛圍，走訪質樸的山中小鎮，可體會百年前先民們的淘金夢。

「碧潭地景藝術節」6月16日在碧潭東岸廣場登場，展期將持續至9月13日。今年的碧潭地景藝術節以寫生繪畫為主題，透過地景裝置營造出療癒的氛圍，現場將有Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿及蛋黃哥等可愛角色和大家見面。

最後，是深受好評的深澳鐵道自行車，今年夜間騎乘以「星願七夕」為主題，將從7/1開放預訂至8/31止，全新主題光雕隧道燈飾及各式浪漫造景佈置，讓夏夜騎乘變得超級浪漫。

每年仲夏深澳鐵道自行車的夜間光雕騎乘，佈置大量的燈飾，邊騎乘邊感受微微海風吹來，相當愜意。圖為2022資料照。圖／新北市觀旅局提供
每年仲夏深澳鐵道自行車的夜間光雕騎乘，佈置大量的燈飾，邊騎乘邊感受微微海風吹來，相當愜意。圖為2022資料照。圖／新北市觀旅局提供
「戀戀雙溪荷所在」雙溪區上林里的荷花田荷花正盛開。圖／雙溪區公所提供
「戀戀雙溪荷所在」雙溪區上林里的荷花田荷花正盛開。圖／雙溪區公所提供

沙雕 福隆 貢寮

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