端午連假去哪玩 新北公開嚴選好去處

端午連假即將到來，新北市觀光旅遊局嚴選一系列連假期間精彩活動推薦給遊客，無論是東北角熱鬧開展的「福隆生活節」、「福隆國際沙雕藝術季」主題沙雕展、即將開幕的「2023碧潭地景藝術節」或是山海美景相伴的深澳鐵道自行車之旅，都是端午連假出遊的好選擇。

「福隆生活節」結合自行車騎乘、草地浪花音樂會、風箏嘉年華及文創市集等活動，讓民眾沉浸於東北角最美的海岸沙灘風景及最獨特的濱海生活體驗。同時，一年一度的「福隆國際沙雕藝術季」也正於福隆海水浴場熱烈展出。

福容大飯店福隆與華特迪士尼合作打造「迪士尼百年慶典」主題沙雕展，邀請超過15位國內外沙雕師，合力打造出 71 座主題沙雕，將大家熟悉的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等各種經典角色及故事，變成一座座的黃金沙雕，沙雕藝術季將展至10月22日。

此外，貢寮還有「貢寮水T藝術節」於6月18日至25日在貢寮區雞母嶺水梯田展出，將貢寮獨特的水梯田地景美學結合觀光藝術創作，一件件T恤隨風飄揚，倒映在水梯田中，形成在地獨特風景。

位於雙溪區的上林里荷花田，每年仲夏都是喜愛賞荷花的民眾必去景點，感受清代畫家石濤筆下「荷葉五寸荷花嬌，貼波不礙畫船搖」的絕美意境；距離雙溪不遠的牡丹老街，早期因礦業繁榮，保留了恬靜悠閒的氛圍，走訪質樸的山中小鎮，可體會百年前先民們的淘金夢。

「碧潭地景藝術節」6月16日在碧潭東岸廣場登場，展期將持續至9月13日。今年的碧潭地景藝術節以寫生繪畫為主題，透過地景裝置營造出療癒的氛圍，現場將有Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿及蛋黃哥等可愛角色和大家見面。