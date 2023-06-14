新中正橋工期展延 明年8月完工

銜接雙北、耗資22億的中正橋原定今年5月完工，但受到疫情及主體結構影響延期。立委林德福昨會勘後憂心完工遙遙無期，籲市府不要讓完工日變未知數。北市新工處坦言展延工期400多天，至明年8月8日全數完工，台北往新北方向先於今年9月30日開放通車，新北往台北方向預計明年2月底開放全線雙向通車。

中正橋前身為日治時期建造的「川端橋」，因耐震、防洪能力不足，決定拆除改建。整體工程將興建跨河新橋，拆除中正橋與重慶南路高架橋，並保留川端橋部分再利用。

中正橋原預計今年5月中旬完工，但受到施工範圍管線障礙，疫情影響外籍專業技師無法入境進行主橋推進作業，加上河川主管機關採最嚴格的標準審查水理分析，要求做好防洪機制、受汛期影響，導致開工後需大幅度調整工法與工序，因而延長工期。

林德福昨邀集施工單位到中正橋施工現場會勘，林德福說，北市新工處展延工期後，民眾不斷找新北地方議員詢問，質疑工程什麼時候完工？他呼籲施工單位不要讓完工日成為未知數。

林德福指出，施工周圍的圍籬都是密閉式，對於行經周邊的汽機車、自行車會有死角，建議將圍籬改成網狀或是透明，也要增加照明系統，避免造成死角。

北市新工處表示，現場所見有紫色、藍色、綠色橋梁，藍色是新橋橋梁屬於鋼構橋，台北市往新北市方向將於今年9月30日開放通車，新北市往台北市方向預計明年2月底開放通車，也會讓汽機車分流，提升交通環境安全。

由於汛期到，新工處及施工團隊為維護新鋼構橋梁品質，銲接必須要做好，而銲接作業遇到下雨時就無法施工，為工期展延因素之一。

北市新工處說，綠色鋼樑是民國26年所建的「川端橋」，因防洪高程不足，未來將提升60至150公分，提高防洪能力，復舊後橋面將鋪設高架木地板，讓行人有更好的賞景視野，以迂迴的動線設計，可作為以漫步、慢活為主的行人休憩使用。