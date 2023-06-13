新中正橋工程展延400多天 北市新工處：明年8月完工
銜接雙北的中正橋原本預計在今年5月完工，但受到疫情及主體結構影響，並未如期完工。立委林德福要求，地方很關心施工進度，不要讓完工日變成未知數。北市新工處表示，目前展延工期400多天，至明年8月8日就會全數完工，也會讓汽機車及人行、自行車分流，提升交通安全。
中正橋前身為日治時期建造的「川端橋」，因耐震、防洪能力不足，決定拆除改建。整體工程將興建跨河新橋，拆除中正橋與重慶南路高架橋，並保留川端橋部分再利用。
中正橋原預計今年5月中旬完工，但受到施工範圍管線障礙，疫情影響外籍專業技師無法入境進行主橋推進作業，加上河川主管機關採最嚴格的標準審查水理分析，要求做好防洪機制、受汛期影響，導致開工後需大幅度調整工法與工序，因而延長工期。
林德福今邀集施工單位到中正橋施工現場會勘。林德福表示，中正橋原本今年五月中旬完工，但是北市新工處展延工期，民眾不斷找地方議員詢問，質疑工程什麼時候完工？他呼籲施工單位不要讓完工日成為未知數。
另外，林德福也指出，施工周圍的圍籬都是密閉式，對於行經周邊的汽機車、自行車會有死角，建議將圍籬改成網狀或是透明，也要增加照明系統，避免造成死角。
北市新工處表示，現場所見有紫色、藍色、綠色橋梁，藍色是新橋橋梁，為鋼構橋，台北市往新北市方向將於今年9月30日開放通車，新北市往台北市方向預計明年2月底開放通車，也會讓汽機車分流，提升交通環境安全。由於汛期到，新工處及施工團隊為維護鋼構橋梁品質，銲接必須要做好，而銲接作業遇到下雨時就無法施工，為工期展延因素之一。
北市新工處說明，綠色鋼樑是民國26年所建的「川端橋」，因防洪高程不足，未來將提升60至150公分，提高防洪能力，復舊後橋面將鋪設高架木地板，讓行人有更好的賞景視野，以迂迴的動線設計，讓中正橋(川端橋)作為以漫步、慢活為主的行人休憩使用。
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